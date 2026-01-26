HLV Liam Rosenior ca ngợi tài năng của Estevao

HLV trưởng Chelsea, Liam Rosenior, đã dành những lời khen có cánh cho màn trình diễn của tài năng 18 tuổi Estevao - người đã ghi bàn mở tỷ số và kiến tạo một bàn khác cho Joao Pedro ở trong chiến thắng 3-1 trước Crystal Palace tại Premier League vào khuya qua, rạng sáng nay.

Estevao ghi bàn mở tỷ số

Estevao đã có bàn thắng đầu tiên kể từ tháng 11 năm ngoái, vào phút thứ 34, sau pha bứt tốc ngoạn mục từ phần sân nhà để tận dụng đường chuyền về sai lầm của Jaydee Canvot và dứt điểm gọn ghẽ. Ngôi sao trẻ người Brazil sau đó tiếp tục dọn cỗ cho đồng hương JP nâng tỷ số lên 2-0 ngay đầu hiệp 2.

“Cậu ấy là một cầu thủ có năng lực và tài năng thiên bẩm đặc biệt!”, Rosenior nhận xét về Estevao, “Điều khiến tôi hạnh phúc nhất là cả 11 cầu thủ đều lùi về hỗ trợ phòng ngự khi mất bóng. Chính nhờ sự kỷ luật đó mà Estevao mới có được những khoảng trống để tỏa sáng... Tôi nghĩ đây là một màn trình diễn xuất sắc của toàn đội trên sân khách”.

Rosenior, người vừa tiếp quản đội bóng đầu tháng này, cho biết Chelsea vượt qua “bài kiểm tra lớn lao” khi giành chiến thắng thứ 3 liên tiếp trên mọi đấu trường. Bàn thắng ấn định tỷ số của họ được ghi do công của Enzo Fernandez trên chấm phạt đền ở phút 64.

Tuy nhiên, vị thuyền trưởng cũng cảnh báo rằng là hàng thủ Chelsea cần thời gian để cải thiện sau khi Palace (dù chỉ còn 10 người trên sân) vẫn có bàn gỡ muộn nhờ công của Chris Richards và thậm chí suýt có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 trong cảnh hỗn loạn.

“Bóng đá là trò chơi của những sai lầm và mọi thứ cần có thời gian... sự thấu hiểu trong cách triển khai bóng sẽ được cải thiện thông qua việc tập luyện lặp đi lặp lại. Nhưng như là tôi đã nói, chúng tôi vừa muốn cải thiện, vừa muốn chiến thắng ngay lập tức, và đó phải là trọng tâm cho trận đấu vào thứ Tư tới”. Rosenior khẳng định.

Chelsea hiện đã thắng 4/5 trận đấu dưới “triều đại mới của Rosenior”. Các CĐV đội khách đã bày tỏ sự ủng hộ nhiệt liệt dành cho tân HLV bằng cách hát vang tên ông ngay sau trận thắng mới nhất ở đấu trường Premier League (Rosenior đang có 2 trận toàn thắng ở đây).

Rosenior có chia sẻ ông hiểu rằng mình cần phải nỗ lực để giành được sự tôn trọng từ người hâm mộ. Và hiện tại, tâm trí của ông đang dồn cho chuyến làm khách tới Napoli với cuộc chiến quan trọng để giữ vững vị trí ở trong Tốp 8 Champions League nhằm giành suất vào thẳng vòng 16.

“Đội bóng này đã chơi thứ bóng đá tuyệt vời từ trước khi tôi đến. Đây không phải câu chuyện về “đội bóng của Liam Rosenior” nữa. Quan trọng nhất là trở thành một tập thể chiến thắng, và tôi thực sự rất, rất hạnh phúc với màn trình diễn ngày hôm nay”, ông nói thêm.

Đ.Hg.