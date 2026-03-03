Bangladesh phá rào cản định kiến khi lần đầu tham dự sân chơi bóng đá nữ châu Á

Đội tuyển bóng đá nữ Bangladesh đối mặt với những thử thách khó khăn tại Giải vô địch bóng đá nữ châu Á lần đầu tiên trong lịch sử (AFC Woman’s Asian Cup 2026. Không cần biết kết quả ở VCK có ra sao, việc họ vượt qua vòng loại vốn đã là chiến thắng lớn lao...

Thủ quân Afeida Khandaker của Đội tuyển nữ Bangladesh

Tại quốc gia Nam Á có đến 170 triệu dân này, thì định kiến ​​xã hội, kỳ vọng gia đình, cả tình trạng nghèo đói và những người theo chủ nghĩa cực đoan về tôn giáo từ lâu vốn đã đẩy người phụ nữ và các trẻ em gái ra ngoài lề thể thao nói chung.

Các trận đấu giải bóng đá nữ đầu tiên diễn ra vào năm 2011, rồi đội tuyển, vốn được người hâm mộ Bangladesh gọi là “Đỏ và Xanh lá cây”, đã tiếp tục tiến lên bất chấp những định kiến ​​ăn sâu trong gốc rễ của một xã hội đầy rẫy bảo thủ và trì trệ.

“Hẳn đã có nhiều cô gái hơn nữa tham gia cùng chúng tôi nếu cộng đồng ủng hộ dù rằng chỉ một chút mà thôi”, đội trưởng của Đội tuyển nữ Bangladesh, cô Afeida Khandaker nói trước trận ra mắt của đội chống lại Đội tuyển nữ Trung Quốc...

Đặc biệt ở các vùng nông thôn nghèo nàn và rất lạc hậu, phụ nữ và trẻ em gái luôn bị ngăn cản - hoặc là thậm chí bị quấy rối, vì dám bước ra khỏi vòng an toàn để chơi thể thao, với một số lãnh đạo tôn giáo cho rằng đó là điều không hề đứng đắn.

“Các cô gái thường phải bỏ bóng đá ngay sau khi hoàn thành chương trình học tiểu học!”, Khandaker nói thêm, “Những người hàng xóm thường phàn nàn về việc các cô gái tuổi teen có thể chơi bóng đá trong khi họ vẫn đang mặc quần đùi!”.

Để tiếp tục chơi bóng, các cô gái cũng phải đối mặt với áp lực kết hôn khi trước tuổi 18. Nữ cầu thủ giải địa phương Ennima Khanom Richi (20 tuổi) cho biết nhiều đồng đội của cô đã bị ép buộc phải rời bỏ bóng đá - và kết hôn theo sự sắp đặt...

“Các gia đình thường không thể chịu đựng được áp lực của xã hội, vì vậy họ sẽ ngăn cản con gái của mình chơi bóng đá”, cô nói với vẻ rất chua chát và chấp nhận. Hai năm bất ổn chính trị vừa qua thật sự chỉ làm gia tăng thêm những trở ngại mà thôi.

Được tiếp thêm sức mạnh bởi sự hỗn loạn kể từ cuộc nổi dậy năm 2024 lật đổ chính phủ, các nhà hoạt động Hồi giáo đã tập trung phần lớn sự chú ý vào phụ nữ Bangladesh, cáo buộc họ thiếu đoan trang. Một số trận đấu bóng đá nữ bị hủy bỏ năm ngoái - sau khi xảy ra các vụ xâm nhập sân đấu và đe dọa bạo lực.

Trong khi Đảng Quốc gia Bangladesh, đảng đã thắng cử trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng trước, cam kết ủng hộ quyền của phụ nữ, thì tỷ lệ phiếu bầu chưa từng có của Liên minh Hồi giáo làm dấy lên lo ngại về các chính sách giới tính lạc hậu.

Đội trưởng Khandaker, đến từ một khu vực bầu cử phía Nam, nơi các nhà lập pháp Hồi giáo giành chiến thắng trong cuộc bầu cử gần đây, hiểu rõ về cái giá phải trả khi làm hình mẫu: “Tôi và em gái đều muốn trở thành cầu thủ, và vì điều đó, bố mẹ - đặc biệt là mẹ tôi - phải chịu đựng những lời lẽ cay nghiệt”.

Khandaker năm nay mới 20 tuổi, cô bắt đầu chơi bóng đá từ năm 5 tuổi. Cha cô, Khandaker Arif Hossain Prince, ủng hộ tham vọng thể thao của các con gái, nhưng ông lưu ý rằng không phải gia đình nào cũng có được những điều kiện thế này.

“Những cầu thủ bóng đá trẻ đầy triển vọng đến từ những gia đình khó khăn, và họ thường không thể hỗ trợ tài chính”, ông Prince, một nhà tổ chức bóng đá nữ, cho biết, “Một số phụ huynh là người kéo xe rickshaw, công nhân hoặc là người bán trà... Một số không đủ khả năng và từ bỏ. Tôi cảm thấy muốn bỏ cuộc mỗi khi thấy một cô gái rời bỏ thể thao này”.

Trong giờ nghỉ giải lao giữa các bài tập chuyền bóng tại buổi tập sáng sớm tại SVĐQG Dhaka, HLV Liên đoàn của Bóng đá Bangladesh, ông Saiful Bari Titu, 53 tuổi, cho biết: “Chỉ cần được nói về đội tuyển nữ thôi cũng đã là một vinh dự đối với tôi rồi”.

Đội tuyển nữ Bangladesh khi giành vé dự VCK Giải bóng đá vô địch châu Á

“Họ đã phải đối mặt với rất nhiều cuộc biểu tình phản đối”, ông nói thêm. Tuy nhiên, sau rất nhiều năm xây dựng sự ủng hộ từ cơ sở cho bóng đá nữ, thì Liên đoàn đang bắt đầu gặt hái được những thành quả trên cả sân chơi khu vực, quốc tế.

Hiện nay, có hơn 40 CLB bóng đá ở trên khắp Bangladesh đang đào tạo các bé gái từ 9 tuổi. “Trước năm 2008, chúng tôi thậm chí còn không có ĐTQG nữ”, bà Mahfuza Akter Kiron, 59 tuổi, người đứng đầu bộ phận bóng đá nữ của LĐBĐ Bangladesh, cho biết, “Việc chơi bóng đá - thực sự là một cuộc đấu tranh khó khăn đối với họ”.

Mặc dù mức lương của các cầu thủ ĐTQG vẫn còn thấp, đặc biệt là so với thu nhập của nam giới, nhưng số tiền nhỏ này đã mang lại sự ổn định cho hàng chục gia đình. “Tôi muốn mang lại sinh kế cho các cầu thủ bóng đá”, bà Kiron nói thêm.

Những nhà tổ chức cho biết, khi bóng đá nữ ngày càng phát triển, rồi các nhà tài trợ bắt đầu thể hiện sự quan tâm, và thái độ của mọi người cũng đang thay đổi. “Mọi người dường như vui vẻ hơn rồi!”, Khandaker nói, “Họ tụ tập lại để gặp tôi khi tôi về nhà”.

Cô nhận thức rõ về quy mô của giải đấu AFC Woman’s Asian Cup 2026 - khi tuyển Bangladesh sẽ bắt đầu “chiến dịch bất khả thi” của mình bằng trận đấu với Trung Quốc “hùng mạnh”, đội bóng đã 9 lần vô địch bóng đá nữ châu Á.

“Trung Quốc và Triều Tiên đang xếp hạng cao hơn chúng tôi rất nhiều... nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức”, Khandaker dũng cảm cho biết.

Trong trận đấu mở màn vừa mới kết thúc vào chiều nay, thứ Ba ngày 3-3-2026, Đội tuyển nữ Bangladesh đã để thua Trung Quốc 0-2. Hai bàn thắng của Trung Quốc được ghi do công của Wang Shuang và Zang Rui ở cuối hiệp 1. Bangladesh sẽ đấu với CHDCND Triều Tiên vào ngày 9-3 tới đây.

Đ.Hg.