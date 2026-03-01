Bàn thắng đầu tiên của Romelu Lukaku trong mùa giải, được ghi ở phút cuối cùng của trận đấu, đã chấm dứt chuỗi trận không thắng của Napoli vào thứ Bảy. Nhưng Inter Milan vẫn xuất sắc như thường lệ để dẫn đầu Serie A với 13 điểm cách biệt.

Romelu Lukaku giúp Napoli chấm dứt chuỗi trận không thắng với kết quả 2-1 trước Verona.

Napoli có khởi đầu tuyệt vời khi cú đánh đầu hiểm hóc từ khoảng cách 12 mét của Rasmus Hojlund giúp họ vươn lên dẫn trước chỉ sau chưa đầy 2 phút. Tuy nhiên, Hojlund cũng góp phần vào bàn thắng gỡ hòa của đội chủ nhà đang xếp cuối bảng ở phút 65 - anh cố gắng phá bóng từ một quả phạt góc của Verona nhưng bóng bật ra đến chỗ Jean-Daniel Akpa Akpro, cú sút của cầu thủ sau này đó lại bị Hojlund chạm vào và đi vào lưới. Nhưng bàn thắng được tính cho Akpa Akpro vì cú sút ban đầu đi trúng đích.

Verona suýt chút nữa đã giành chiến thắng ở những phút bù giờ nhưng Kieron Bowie không thể dứt điểm trúng đích sau khi thủ môn Alex Meret của Napoli bắt hụt một quả tạt. Và thay vào đó, Napoli mới là đội giành chiến thắng. Một quả phạt góc được thực hiện ngắn và cuối cùng Giovane tạt bóng vào cho cầu thủ dự bị Lukaku. Ghi bàn ngay từ lần chạm bóng đầu tiên ở cự ly gần.

Lukaku, người chỉ chơi 41 phút trong mùa giải này sau chấn thương đùi nghiêm trọng trong giai đoạn tiền mùa giải, đã ghi bàn ở phút thứ 6 của thời gian bù giờ để giúp Napoli giành chiến thắng 2-1 trước đội bóng cuối bảng Hellas Verona. Ngôi sao người Bỉ dường như đã rơi nước mắt khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên vài giây sau đó. Bàn thắng gần nhất của anh là vào ngày 23-5, tiếp theo là vài tháng tồi tệ. Không lâu sau khi bị rách cơ đùi, cha anh đột ngột qua đời vào tháng 9 ở tuổi 58.

Inter Milan đánh bại Genoa 2-0 để ra khoảng cách 13 điểm ở vị trí đầu bảng Serie A.

Đây là chiến thắng đầu tiên của Napoli sau 4 trận đấu trên mọi đấu trường. Nhà đương kim vô địch Serie A vẫn giữ vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, nhưng vẫn kém 14 điểm so với đội đầu bảng Inter Milan sau khi Nerazzurri đánh bại Genoa 2-0. Federico Dimarco là người khởi xướng và kết thúc pha tấn công dẫn đến bàn thắng mở tỷ số ở phút 31. Dimarco chuyền bóng cho Henrikh Mkhitaryan, băng vào vòng cấm để nhận đường chuyền bổng và tung cú vô lê từ một góc khó tin. Hakan Calhanoglu thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 70 sau khi tiền vệ Alexsandro Amorim của Genoa bị phạt vì lỗi chạm tay.

Inter đã tạo ra khoảng cách 13 điểm ở vị trí đầu bảng Serie A và phục hồi sau thất bại đáng thất vọng trước Bodø/Glimt ở Champions League giữa tuần. AC Milan, đội đang đứng thứ 2, sẽ làm khách trên sân của Cremonese vào Chủ nhật, sau đó Milan sẽ tiếp đón Inter trong trận derby thành phố vào cuối tuần tới.

Trước đó, Como đã lội ngược dòng giành chiến thắng 3-1 trước Lecce đang đứng trước nguy cơ xuống hạng.

PHI SƠN