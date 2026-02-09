Inter Milan hủy diệt Sassuolo để xây chắc ngôi đầu

Inter Milan đã đánh bại Sassuolo chỉ còn 10 người với tỷ số 5-0 vào Chủ nhật, qua đó nới rộng khoảng cách dẫn đầu Serie A lên 8 điểm so với AC Milan, đội không thi đấu cuối tuần này do ảnh hưởng của Thế vận hội Mùa đông Milan Cortina.

Yann Bisseck và Marcus Thuram ghi bàn trong hiệp một cho Inter. Lautaro Martinez, Manuel Akanji và Luis Henrique ghi thêm bàn thắng trong hiệp 2. Trong đó Federico Dimarco đóng góp 3 pha kiến ​​tạo. Inter giành chiến thắng thứ 5 liên tiếp trên mọi đấu trường. Với việc đội xếp thứ 2 Milan không thể tiếp đón Como cuối tuần này sau khi sân vận động San Siro được sử dụng cho lễ khai mạc Thế vận hội Mùa đông, Inter đã nới rộng khoảng cách dẫn đầu Serie A lên 8 điểm sau 24 trận đã đấu.

Sassuolo vừa có 2 chiến thắng liên tiếp sau chuỗi 7 trận không thắng. Tuy nhiên, đội chủ nhà chỉ còn thi đấu với 10 người từ phút 54 sau khi Nemanja Matic nhận thẻ vàng thứ 2. Sassuolo, đội đang đứng thứ 11, chỉ có một cú sút trúng đích.

Trong khi đó, Pierre Kalulu ghi bàn ở phút thứ 6 của thời gian bù giờ, giúp Juventus ngược dòng giành trận hòa 2-2 trên sân nhà với Lazio, sau khi bị dẫn trước 2 bàn. Lazio vươn lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Pedro ở phút bù giờ hiệp một, và nhân đôi cách biệt ngay sau giờ nghỉ với bàn thắng của Gustav Isaksen ở phút 47. Juventus rút ngắn tỷ số với bàn thắng của Weston McKennie ở phút 59, trước khi Kalulu gỡ hòa bằng một pha đánh đầu.

Với kết quả này Juventus vẫn giữ vị trí thứ 4 nhưng đã tụt lại 3 điểm phía sau vị trí thứ 3 của Napoli, đội vào thứ Bảy đã giành chiến thắng 3-2 trước Genoa sau khi Rasmus Hojlund ghi bàn thắng từ chấm phạt đền ở những phút cuối cùng. Juventus sẽ làm khách trên sân của đội đầu bảng Inter vào thứ Bảy.

Các kết quả khác. Christian Ordonez ghi bàn thắng quyết định ở phút bù giờ giúp Parma, đội đang đứng thứ 14, giành chiến thắng trên sân của Bologna khi cả 2 đội đều có một cầu thủ bị truất quyền thi đấu. Bologna chơi thiếu người sau khi Tommaso Pobega bị đuổi khỏi sân trong hiệp một, và Parma chứng kiến ​​Mariano Troilo rời sân ở phút 79. Đây là trận thua thứ 4 liên tiếp của Bologna, đợi đã rơi xuống vị trí thứ 10.

Lecce đã chấm dứt chuỗi 8 trận không thắng bằng cách đánh bại Udinese với tỷ số 2-1 trên sân nhà, nhờ bàn thắng quyết định ở phút 90 của Lameck Banda. Ba điểm quý giá này giúp Lecce, đang đứng thứ 17, tạo cách biệt 3 điểm với khu vực xuống hạng.

