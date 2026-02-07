Inter Milan và cơ hội tăng tốc khi Milan không thi đấu

Inter Milan sẽ làm khách trên sân của Sassuolo với cơ hội nới rộng khoảng cách lên 8 điểm.

Đội quân của HLV Cristian Chivu đã kéo dài chuỗi trận bất bại tại giải đấu lên 11 trận vào tuần trước, trong đó có 10 trận thắng, bằng cách đánh bại Cremonese. Do AC Milan không thể sử dụng sân San Siro cuối tuần này vì sân vận động này tổ chức lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông, Inter có thể gia tăng lợi thế trong cuộc đua giành chức vô địch khi họ làm khách trên sân của Sassuolo vào Chủ nhật.

Inter đang nỗ lực giành lại Scudetto sau chiến thắng của Napoli năm ngoái, nhưng tiền đạo Lautaro Martinez khẳng định họ không thể tự mãn dù đang có phong độ tuyệt vời. “Đây không phải là thông điệp gửi đến các đội bóng khác trong giải đấu, mà là thông điệp gửi đến chính chúng tôi”, Martinez nói sau chiến thắng trước Cremonese. “Vẫn còn một chặng đường dài phía trước và đây là một giải đấu rất cân bằng”.

Inter vẫn đang chiến đấu trên 3 mặt trận sau khi đánh bại Torino 2-1 hôm thứ Tư để tiến vào bán kết Cúp Italy. Họ cũng sẽ đối đầu với Bodo/Glimt ở vòng play-off Champions League vào cuối tháng này. “Chúng tôi đã có một tháng Giêng bận rộn và sẽ còn bận rộn hơn nữa trong tháng 2”, HLV Chivu nói. “Tôi không nói về chức vô địch quốc gia, ‘cú ăn 3’ hay Champions League - chúng tôi chỉ muốn cạnh tranh và thể hiện phiên bản tốt nhất của chính mình. Chúng tôi muốn chiến đấu trên mọi mặt trận”.

AC Milan đạt mốc 50 điểm sau 23 trận đấu của một mùa giải Serie A lần thứ 3 trong lịch sử.

AC Milan đã đạt mốc 50 điểm sau 23 trận đấu của một mùa giải Serie A, đây chỉ mới là lần thứ 3 trong lịch sử họ đạt được. Nhưng Milan, dù không thi đấu ở đấu trường châu Âu và bị loại khỏi Cúp Italy, sẽ phải chơi 3 trận trong vòng 10 ngày vào cuối tháng này do Thế vận hội. Mặc dù vậy, HLV Massimiliano Allegri của Rossoneri cho biết kỳ nghỉ tuần này sẽ có lợi cho các cầu thủ của ông. “Điều quan trọng đối với chúng tôi là đạt được 50 điểm trong mùa giải vì mục tiêu của chúng tôi luôn là lọt vào tốp 4”, ông nói sau chiến thắng 3-0 trước Bologna hôm thứ Ba. “Chúng tôi sẽ tận hưởng kỳ nghỉ này, vì chúng tôi không phải thi đấu vào Chủ nhật, và hy vọng sẽ có đầy đủ các cầu thủ để trở lại”.

Napoli, đội xếp thứ 3 với 9 điểm kém hơn ngôi đầu, sẽ làm khách trên sân của Genoa vào thứ Bảy với hy vọng mong manh bảo vệ chức vô địch dù bị ảnh hưởng bởi hàng loạt chấn thương. Napoli bất bại trong bảy lần gặp Genoa gần nhất.

Trong khi Juventus đã hồi sinh mùa giải dưới thời Luciano Spalletti để leo lên tốp 4, và sẽ tiếp đón một Lazio đang gặp khó khăn trong việc duy trì phong độ ổn định. Chỉ có Inter (37 điểm) là giành được nhiều điểm hơn Juventus (30 điểm) kể từ khi Spalletti được bổ nhiệm dẫn dắt Lão phu nhân vào cuối tháng 10 năm ngoái.

Fiorentina sẽ nỗ lực vực dậy sau 2 trận thua liên tiếp ở giải đấu khi họ đối đầu với Torino. Đội bóng của Paolo Vanoli vẫn đang chật vật ở vị trí thứ 18, chỉ cách vị trí an toàn một điểm, và vẫn đang đối mặt với nguy cơ xuống hạng lần đầu tiên kể từ mùa giải 2003-2004.

