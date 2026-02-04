Nkunku và Rabiot tỏa sáng, AC Milan kiên trì bám đuổi Inter

AC Milan kéo dài chuỗi bất bại tại Serie A lên 22 trận sau chiến thắng 3-0 trước Bologna.

Sau trận hòa 1-1 với Roma, AC Milan đã trở lại mạch chiến thắng và thu hẹp khoảng cách với đối thủ cùng thành phố Inter xuống còn 5 điểm. Trong sự vắng mặt của Christian Pulisic, Ruben Loftus-Cheek đã mở tỷ số ở phút 20 từ đường kiến ​​tạo của Rabiot. Nkunku nâng tỷ số lên 2-0 từ chấm phạt đền sau khi bị thủ môn Federico Ravaglia của Bologna phạm lỗi. Rabiot ấn định chiến thắng ở phút 48 với cú sút chân trái sau khi anh chặn được một quả ném biên dài.

HLV Massimiliano Allegri khen ngợi những khía cạnh quan trọng trong chiến thắng trước Bologna nhưng cho rằng Milan có thể làm tốt hơn nữa: “Tối nay là một trận đấu hay, nhưng tôi nghĩ chúng tôi có thể làm tốt hơn nữa. Chúng ta cần phải cải thiện những tình huống xử lý bóng. Quan trọng hơn cả việc xử lý bóng, chúng ta cần phải cải thiện những pha bóng chính xác và quyết đoán. Tối nay chúng tôi đã chơi tốt hơn và tốt hơn vì Loftus-Cheek và Nkunku đã chơi tốt ở tuyến trên. Chúng tôi đã tìm được những phương án tấn công cả ở chiều sâu đội hình lẫn khi có bóng”.

HLV Massimiliano Allegri hài lòng khi AC Milan thu hẹp khoảng cách với Inter Milan xuống còn 5 điểm.

Sau 23 trận đấu, Milan đang dẫn trước Napoli ở vị trí thứ 3 với khoảng cách 4 điểm. Bologna đứng thứ 10, kém đội dẫn đầu 25 điểm. “Đó là một màn trình diễn tốt, điều quan trọng là đạt được 50 điểm”, Allegri nói. “Mục tiêu của chúng tôi, tôi nhắc lại, là giữ vững vị trí trong tốp bốn, và điều đó sẽ rất khó khăn vì chúng tôi vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Ở tỷ số 3-0, các cầu thủ đã giữ vững tinh thần đồng đội và phòng ngự tốt: không để thủng lưới luôn là điều tốt”.

Khi được hỏi dẫn trước đội bám đuổi Roma 7 điểm hay kém ngôi đầu của Inter 5 điểm quan trọng hơn, Allegri đáp: “Điều quan trọng hơn là nhìn lại quá khứ vì mùa giải vẫn còn dài, và còn rất nhiều điểm cần giành được để trở lại Champions League. Chúng ta cần tiến từng bước nhỏ một. Hãy tận hưởng quãng nghỉ này, vì chúng ta không thi đấu vào Chủ nhật, nên chúng ta cần nạp lại năng lượng, nhưng trên hết, những cầu thủ như Leao và Pulisic sẽ giúp ích cho chúng ta. Sẽ thật tuyệt nếu có đủ tất cả các cầu thủ cho trận lượt về vào thứ Sáu tới gặp Pisa”.

LINH SƠN