Inter Milan sa sút khiến cuộc đua vô địch mở rộng trở lại

Inter Milan gặp thêm trở ngại trong nỗ lực giành lại chức vô địch Serie A sau trận hòa Atalanta 1-1 vào thứ Bảy, mở ra cơ hội cho AC Milan thu hẹp khoảng cách. Trong khi Scott McTominay trở lại sau chấn thương giúp Napoli chiến thắng để trở lại cuộc đua.

Pio Esposito ghi bàn mở tỷ số ở phút 26, giúp đội chủ nhà Inter tin tưởng vào cơ hội tìm lại chiến thắng sau cú sốc thua 0-1 trước đối thủ trực tiếp AC Milan ở vòng đấu gần nhất. Tuy nhiên, Nikola Krstovic đã giúp Atalanta giành được một điểm bằng bàn thắng ở phút 82 tại sân San Siro. HLV Cristian Chivu và các cầu thủ Inter đã vô cùng tức giận khi bàn thắng của Krstovic được công nhận, sau pha phạm lỗi mà họ cho là Kamaldeen Sulemana đẩy Denzel Dumfries, người đã có cú sút bị cản phá dẫn đến bàn gỡ hòa. Chivu bị đuổi khỏi sân vì những phản đối kịch liệt của ông đối với các trọng tài.

Dumfries ôm đầu khi trọng tài Gianluca Manganiello chỉ tay vào vòng tròn giữa sân để công nhận bàn thắng cho Atalanta. Diễn biến căng thẳng bất chấp điều kiện thời tiết mưa tầm tã ở Milan tiếp tục vài phút sau đó, các cổ động viên chủ nhà lại phẫn nộ khi Davide Frattesi ngã xuống tìm kiếm một quả phạt đền sau pha tranh chấp với Giorgio Scalvini, người đã chạm vào chân đồng đội ở tuyển Italy nhưng được tuyên bố không phạm lỗi.

Với kết quả này, Inter chỉ có 2 chiến thắng trong 7 trận gần nhất - chuỗi trận bao gồm việc bị loại khỏi vòng play-off Champions League bởi đội bóng mới nổi Bodø/Glimt của Na Uy. Hiện tại, họ đang dẫn 8 điểm trước đối thủ cùng thành phố là Milan, nhưng khoảng cách có thể chỉ còn là 5 điểm sau khi Milan làm khách trên sân của Lazio vào Chủ nhật.

Trong khi đó, 1 điểm quý giá cho Atalanta đến sau trận thua thảm hại 1-6 trước Bayern Munich ở Champions League hôm thứ Ba, giải đấu mà họ đang cạnh tranh suất tham dự mùa này. “Tôi thực sự thích phản ứng của toàn đội, rất dễ bị ảnh hưởng vì mới chỉ 4 ngày trước chúng tôi còn thi đấu với Bayern”, HLV Raffaele Palladino của Atalanta nói. “Nhưng toàn đội đã thi đấu như những người đàn ông, như những cầu thủ giỏi mà họ vốn có”.

Nhà đương kim vô địch Napoli giữ vững vị trí thứ 3, và thu hẹp cách biệt với Inter xuống còn 9 điểm, sau khi lội ngược dòng đánh bại Lecce 2-1 tại Naples, nơi tiền vệ McTominay trở lại sau chấn thương. Các bàn thắng của Rasmus Hojlund và Matteo Politano đã lật ngược thế trận sau khi Jamil Siebert bất ngờ mở tỷ số sớm cho Lecce. Thêm tin vui cho HLV Antonio Conte, người đã phải đối mặt với hàng loạt vấn đề chấn thương trong suốt mùa giải, đó là Kevin De Bruyne vào sân ở giờ nghỉ giữa trận và có phong độ khá tốt trong lần ra sân thứ 2 kể từ khi bị rách gân kheo hồi tháng 10.

Có một khoảnh khắc đáng lo ngại vào cuối trận khi tiền đạo Lameck Banda của Lecce phải được đưa ra khỏi sân trong sự im lặng bao trùm sân vận động Diego Armando Maradona sau khi anh ngã xuống sân. Đài truyền hình DAZN đưa tin rằng anh được điều trị trong xe cấp cứu và vẫn tỉnh táo sau cú ngã, điều này gợi nhớ đến trường hợp Edoardo Bove bị đau tim trên sân khi đang thi đấu cho Fiorentina mùa giải trước.

Trong khi đó, Juventus vươn lên vị trí thứ 4 khi giành chiến thắng 1-0 trên sân Udinese trong trận đấu muộn vào thứ Bảy. Tiền vệ Jeremie Boga, người gia nhập đội bóng Turin trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, đã ghi bàn trong trận đấu thứ 3 liên tiếp tại giải đấu. Juventus hiện đang hơn 2 điểm so với Como và Roma, 2 đội sẽ gặp nhau vào Chủ nhật.

LINH SƠN