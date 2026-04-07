Napoli vượt qua AC Milan chiếm ngôi nhì bảng

Cầu thủ dự bị Matteo Politano ghi bàn thắng muộn giúp Napoli giành chiến thắng 1-0 trước đối thủ cạnh tranh chức vô địch AC Milan vào thứ Hai, qua đó vươn lên vị trí thứ 2 và thu hẹp khoảng cách còn 7 điểm với đội đầu bảng Inter Milan.

Với việc Napoli bắt đầu trận đấu ở vị trí thứ 3, kém 1 điểm so với AC Milan và kém Inter đến 10 điểm, cả 2 CLB đều biết rằng một chiến thắng là cần thiết để giữ vững hy vọng vô địch. Tuy nhiên, cả 2 đều không thể hiện quyết tâm hay sự tinh tế trong một trận đấu có rất ít cơ hội ghi bàn rõ rệt. Politano, người vào sân thay Leonardo Spinazzola chỉ 5 phút trước đó, cuối cùng đã phá vỡ thế bế tắc ở phút thứ 79 khi anh tung cú sút thấp vào lưới sau khi hàng phòng ngự Milan không thể phá bóng từ một quả tạt bên cánh trái.

Milan dồn lên tấn công trong những phút cuối nhưng không thể tìm được bàn gỡ hòa, và chấp nhận tụt xuống vị trí thứ 3. Trước 7 vòng đấu cuối, Inter đang có 72 điểm, Napoli có 65 điểm và AC Milan hiện có 63 điểm.

Como đang đứng thứ 4, với 58 điểm, sau khi bị Udinese cầm hòa 0-0 vào thứ Hai. Các học trò của HLV Cesc Fabregas đã chơi tốt hơn trong phần lớn trận đấu nhưng không thể vượt qua được thủ môn Maduka Okoye của Udinese. Kết quả này đã chấm dứt chuỗi 5 trận thắng liên tiếp của Como tại Serie A nhưng điểm số này vẫn giúp họ giữ vững hy vọng giành suất tham dự Champions League.

Mối đe dọa lớn nhất của Como đang là Juventus, đội vừa đánh bại Genoa 2-0 để nâng tổng điểm lên 57, đã áp rất sát tốp 4. Tiền vệ người Mỹ, Weston McKennie tỏa sáng và được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận. McKennie ghi bàn 17 phút sau khi trận đấu bắt đầu, nâng tỷ số lên 2-0 sau bàn mở tỷ số của hậu vệ người Brazil, Bremer ở ​​phút thứ 4. Sau đó McKennie bỏ lỡ 2 cơ hội để ghi thêm bàn thắng, và cột dọc cũng cứu thua cho Genoa khi từ chối nỗ lực của Jonathan David. Hậu vệ Aaron Martin của Genoa bỏ lỡ cơ hội vàng để đưa đội khách trở lại trận đấu khi chỉ còn 15 phút nữa, bị Mattia Perin cản phá xuất sắc cú sút phạt đền và cú sút bồi của anh.

Trong khi đó, Atalanta tiếp tục bám sát top 4 với chiến thắng thuyết phục 3-0 trên sân của Lecce. Giorgio Scalvini mở tỷ số bằng một cú sút mạnh mẽ sau pha xử lý bóng khéo léo trong vòng cấm và cựu tiền đạo của Lecce, Nikola Krstovic nhân đôi cách biệt cho Atalanta đầu hiệp 2 với một pha dứt điểm chính xác. Thủ môn Wladimiro Falcone của Lecce đã cứu thua xuất sắc nhưng không thể làm gì trước bàn thắng thứ 3, một cú sút hiểm hóc của Giacomo Raspadori.

Atalanta đứng thứ 7, chỉ kém 1 điểm so với Roma. Trong khi đây là thất bại thứ 5 trong 6 trận gần nhất của Lecce, và khiến họ đứng thứ 3 từ dưới lên trên bảng xếp hạng, bằng điểm với đội bóng đứng trên họ là Cremonese.

LINH SƠN