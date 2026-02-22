Inter Milan gia tăng khoảng cách dẫn đầu lên 10 điểm

Inter Milan thắng Lecce 2-0 qua đó nới rộng khoảng cách dẫn đầu Serie A lên 10 điểm.

Inter Milan thiếu vắng 2 ngôi sao tấn công Lautaro Martinez và Hakan Calhanoglu khiến năng lực ghi bàn suy giảm rõ rệt. Cả 2 cầu thủ lập công đều được tung vào sân trong 30 phút cuối trận. Mkhitaryan không bị kèm ở cột dọc xa để ghi bàn từ quả phạt góc của Federico Dimarco phút 75, và Akanji đánh đầu ghi bàn từ một quả phạt góc khác ở phút 82. “Chúng tôi biết họ sẽ giảm thể lực trong hiệp 2, và chúng tôi đã làm tốt khi tiếp tục gây sức ép”, Mkhitaryan đánh giá.

Dimarco tưởng rằng mình đã ghi bàn sau giờ nghỉ nhưng bàn thắng bị từ chối sau khi VAR xác định Marcus Thuram việt vị. Sau đó, Dimarco có thêm một pha dứt điểm nữa để ấn định chiến thắng nhưng bóng bị phá trên vạch vôi trước khi anh thực hiện quả phạt góc cho bàn thắng của Akanji. “Đôi khi chúng tôi thể hiện phong độ tốt nhất trong những trận đấu lớn, đôi khi thì không”, Akanji chia sẻ. “Nhưng không có 2 phiên bản khác nhau của Inter. Đúng là chúng tôi đã thua Bodø/Glimt ở trận lượt đi Champions League, nhưng chúng tôi vẫn là đội bóng có khả năng làm nên những điều tuyệt vời”.

Inter đã thua Bodø/Glimt với tỷ số 1-3 ở trận lượt đi vòng play-off Champions League. Đội bóng Na Uy đang lên như diều gặp gió sẽ làm khách tại Milan vào thứ Ba. Nhưng ở đấu trường quốc nội họ đang thống trị. Chiến thắng thứ 7 liên tiếp của Inter tại Serie A giúp họ bỏ xa đội nhì bảng AC Milan 10 điểm, trước khi đối thủ cùng thành phố tiếp đón Parma vào Chủ nhật.

Tuần lễ khó khăn của Juventus tiếp tục với trận thua 0-2 ngay trên sân nhà trước Como.

Tuần lễ khó khăn của Juventus tiếp tục với trận thua 0-2 ngay trên sân nhà trước Como, làm giảm hy vọng giành vé dự Champions League của đội bóng nổi tiếng của Italy. Mergim Vojvoda ghi bàn sớm cho Como với một cú sút mà Michele Di Gregorio lẽ ra phải cản phá được sau khi dùng tay chạm bóng. Cơ hội đến sau khi Weston McKennie của Juventus để mất bóng ở giữa sân. Những tiếng la ó phản đối vang lên từ các cổ động viên Juve thất vọng khi hiệp một kết thúc, và tình hình không khá hơn cho đội bóng của họ sau giờ nghỉ. Lucas da Cunha đột phá và kiến ​​tạo cho Maxence Caqueret ghi bàn thắng thứ hai cho Como ở phút 61.

Đây là trận thua thứ 3 liên tiếp của Juventus trên mọi đấu trường và là trận thứ 5 liên tiếp họ không thắng. Thất bại này đến chỉ vài ngày sau trận thua 2-5 của Bianconeri trước Galatasaray ở trận lượt đi vòng play-off Champions League. Juventus sẽ tiếp đón đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ trong trận lượt về vào thứ Tư. “Hôm nay chúng tôi mắc quá nhiều sai lầm. Có nhiều thời điểm chúng tôi tự tạo ra vấn đề cho mình, và áp lực đã ảnh hưởng đến chúng tôi. Những phẩm chất mà chúng tôi đã thể hiện vẫn còn đó, nhưng giờ đây chúng tôi không thể nhận ra chúng nữa”, HLV Luciano Spalletti của Juve nói. “Chúng tôi thiếu một chút sự gắn kết, một chút sự kiên cường. Chúng tôi cần phải chủ động hơn”.

Đội bóng của Spalletti vẫn đứng thứ 5, kém Roma một điểm trước khi đội bóng thủ đô tiếp đón Cremonese vào Chủ nhật. Como vẫn đứng thứ 6, kém Juve một điểm. Chỉ có bốn đội đứng đầu mới đủ điều kiện tham dự giải đấu danh giá nhất châu Âu.

Trong khi đó, Cagliari hòa 0-0 với đối thủ Lazio ở giữa bảng xếp hạng trong trận đấu muộn. Hậu vệ Yerry Mina của Cagliari bị đuổi khỏi sân ở những phút cuối với thẻ vàng thứ 2 vì phạm lỗi chiến thuật ngay ngoài vòng cấm.

LINH SƠN