AC Milan thua trên sân nhà khi Loftus-Cheek phải nhập viện

AC Milan tiếp tục bị đối thủ cùng thành phố Inter Milan vượt mặt sau trận thua 0-1 trước Parma trên sân nhà hôm Chủ nhật, trong đó tiền vệ Ruben Loftus-Cheek của Milan phải nhập viện sau va chạm với thủ môn Parma.

Loftus-Cheek bị tác động mạnh vào đầu sau khi va chạm với Edoardo Corvi từ một quả tạt vào khu vực cấm địa khoảng 10 phút sau khi trận đấu bắt đầu tại San Siro. Cầu thủ 30 tuổi bị chảy máu mặt khi được các nhân viên y tế sơ cứu trên sân. Anh được cáng ra khỏi sân với nẹp cổ và đầu, và sau đó được đưa đến bệnh viện. Truyền thông Italy đưa tin tuyển thủ Anh bị gãy răng và đang được kiểm tra chấn thương đầu. “Chúng tôi chia sẻ nỗi lo với cậu ấy”, HLV Carlos Cuesta của Parma nói sau trận đấu.

Milan bước vào trận đấu với mục tiêu rút ngắn khoảng cách xuống còn 7 điểm với Inter, đội đã ghi chiến thắng thứ 7 liên tiếp trên sân Lecce vào thứ Bảy. Tiền đạo người Mỹ, Christian Pulisic trở lại đội hình xuất phát của Milan là thông tin tích cực. Nhưng điều đó vô ích khi Mariano Troilo ghi bàn bằng cú đánh đầu từ quả phạt góc ở phút 80, mang về chiến thắng cho Parma. Ban đầu, bàn thắng bị từ chối vì lỗi nhưng quyết định đã được đảo ngược sau khi xem lại video.

Milan trước đó cũng đã đánh mất điểm trên sân nhà trong trận hòa 1-1 với Como vào thứ Tư. Trong khi đây là chiến thắng thứ 3 liên tiếp của Parma, đội hiện đứng ở vị trí thứ 12.

Các kết quả khác. AS Roma ghi 3 bàn thắng trong hiệp 2 để giành chiến thắng 3-0 trên sân nhà trước Cremonese - đội đang đứng thứ 16, và đã thua 12 trận liên tiếp. AS Roma đang đứng thứ 4 đã tạo ra khoảng cách 4 điểm với đối thủ xếp ngay phía sau Juventus.

Atalanta, đội đang đứng thứ 7, đã ghi 2 bàn thắng trong hiệp 2 để lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước Napoli trên sân nhà. Đây là chiến thắng thứ 3 liên tiếp của Atalanta tại giải đấu. Napoli chưa thắng 3 trận liên tiếp trên mọi đấu trường, họ vẫn giữ vị trí thứ 3 nhưng đã bị AS Roma san bằng điểm số.

Genoa đã đánh bại Torino 3-0 trên sân nhà, chấm dứt chuỗi 3 trận không thắng. Torino, đội chơi trọn hiệp hai với 10 người, không thắng trong 4 trận liên tiếp trên mọi đấu trường.

PHI SƠN