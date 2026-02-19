Hòa Como trên sân nhà, AC Milan tụt lại 7 điểm sau Inter

AC Milan đã tụt lại 7 điểm so với Inter Milan trong cuộc đua vô địch Serie A sau khi hòa 1-1 trên sân nhà trong trận đấu bù với Como vào thứ Tư. Nhưng HLV Max Allegri khẳng định Milan phải xem trận hòa 1-1 là “một điểm quý giá” để giữ vững vị trí trong tốp 4.

AC Milan tụt lại 7 điểm so với Inter Milan sau khi hòa 1-1 trong trận đấu bù với Como.

Trận đấu vòng 24 này đã bị hoãn từ ngày 8-2 vì sân San Siro được sử dụng cho lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông Milano Cortina, thay vào đó, trận đấu chỉ bị lùi lại 10 ngày. Tiền vệ người Argentina, Nico Paz đã đưa đội khách dẫn trước ở phút 32 sau một sai lầm vụng về của thủ môn Mike Maignan phía Milan. Thủ môn số 1 người Pháp đã cố gắng chuyền bóng từ rìa khu vực phạt đền, nhưng Paz đã nhanh chóng chặn được bóng và sút xuyên qua 2 chân của Maignan, ghi bàn thắng thứ 9 của anh ở giải đấu mùa này.

Tiền vệ cánh người Bồ Đào Nha, Rafael Leao đã gỡ hòa cho Milan ở giữa hiệp 2 bằng một cú lốp bóng đẹp mắt, sau đường chuyền của tiền vệ Ardon Jashari. Milan, đội đang đứng thứ 2, hơn 4 điểm so với nhà đương kim vô địch Napoli ở vị trí thứ 3. Trong khi Como đã vươn lên vị trí thứ 6 nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn Atalanta trong cuộc đua giành suất tham dự Champions League mùa giải tới.

Trên DAZN Italia, HLV Allegri nhìn vào mặt tích cực của Milan: “Đó không phải là một trận đấu dễ dàng trước Como, đội bóng đã tận dụng sai lầm trong hiệp một trong một trận đấu cân bằng. Sai lầm là điều khó tránh khỏi, toàn đội đã phản ứng tốt và lẽ ra có thể tận dụng tốt hơn những cơ hội khác mà chúng tôi tạo ra. Chúng tôi đã giành được một điểm, hơn Juventus, Napoli và Roma, vì vậy chúng tôi chỉ cần tập trung vào việc trở lại mạch chiến thắng khi gặp Parma vào cuối tuần này”.

Milan vẫn bất bại sau 24 vòng đấu Serie A, kể từ trận mở màn thua Cremonese, nhưng hiện đang kém đội đầu bảng Inter 7 điểm. Allegri nói: “Đó là một trận đấu rất cân bằng và đôi lúc khá tẻ nhạt trong hiệp một. Chúng tôi đã tấn công tốt, Leao ghi một bàn thắng tuyệt vời và Jashari có một đường chuyền xuất sắc. Chúng tôi phải giữ bình tĩnh, tiếp tục làm việc và có sự trở lại của các cầu thủ chấn thương. Hiện tại chúng tôi đang đi đúng hướng và đây là một điểm số rất hữu ích để đạt được những mục tiêu đó”.

PHI SƠN