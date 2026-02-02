Lautaro Martinez tiến gần các kỷ lục ghi bàn của Inter Milan

Lautaro Martinez đang tiến gần đến việc phá vỡ thêm nhiều kỷ lục cho Inter Milan. Tiền đạo vô địch World Cup người Argentina đã ghi bàn một lần nữa vào Chủ nhật, giúp đội đầu bảng Inter giành chiến thắng 2-0 trước Cremonese tại Serie A.

Lautaro Martinez mở tỷ số giúp đội đầu bảng Inter Milan thắng 2-0 trước Cremonese.

Đây là bàn thắng thứ 170 của Lautaro cho Inter, và chỉ còn kém một bàn so với Roberto Boninsegna - người đang đứng thứ 3 trong danh sách những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại của CLB. Chỉ có Alessandro Altobelli (209 bàn) và Giuseppe Meazza (284 bàn) đứng trước họ. Lautaro đã ghi 10 bàn trong 13 trận đấu gần nhất tại giải đấu, nâng tổng số bàn thắng của anh lên 128 bàn tại Serie A, và cầu thủ 28 tuổi này chỉ còn cách 10 bàn so với Benito Lorenzi, người đang đứng thứ 2 trong danh sách những cầu thủ ghi bàn hàng đầu của Inter tại Serie A. Meazza cũng dẫn đầu danh sách đó với 197 bàn thắng tại giải đấu hàng đầu Italy.

Lautaro đánh đầu ghi bàn từ quả phạt góc ở phút thứ 16 và sau khi ôm các đồng đội, anh đã vén áo lên để thể hiện lời chúc mừng sinh nhật dành cho con gái mình. Piotr Zielinski nhân đôi cách biệt cho Inter ở phút thứ 31 với cú sút mạnh từ khoảng cách 30 mét, thủ môn Emil Audero của Cremona dường như đã bắt được bóng cho đến khi nó đổi hướng giữa không trung và xuyên qua 2 tay anh. Trận đấu phải tạm dừng 3 phút đầu hiệp 2 sau khi Audero bị trúng pháo sáng do cổ động viên đội khách ném. Audero sau đó có thể đứng dậy và tiếp tục thi đấu nhưng bị một vết cắt ở chân phải, và dường như đang nói với đội ngũ y tế rằng anh không nghe thấy gì ở tai phải.

Inter đã nới rộng khoảng cách dẫn đầu Serie A lên 8 điểm so với đội xếp thứ 2 AC Milan, đội sẽ làm khách trên sân của Bologna vào thứ Ba. Cách biệt là 9 điểm so với đội xếp thứ 3 Napoli, trong khi Juventus vươn lên vị trí thứ 4 sau chiến thắng 4-1 trước Parma vào Chủ nhật. Tuy nhiên, AS Roma có thể trở lại vị trí tham dự Chamions League nếu họ đánh bại Udinese vào thứ Hai.

Juventus vươn lên vị trí thứ 4 sau chiến thắng 4-1 trước Parma vào Chủ nhật.

Đà thăng tiến của Juventus dưới thời HLV Luciano Spalletti tiếp tục diễn ra ấn tượng. Bremer lập cú đúp, trong khi tuyển thủ Mỹ, Weston McKennie cũng lập công. Ngôi sao người Canada Jonathan David ấn định tỷ số với bàn thắng thứ 4 trong 5 trận đấu. Pha lập công duy nhất của Parma là bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 sau pha phản lưới nhà hài hước của tiền vệ Andrea Cambiaso bên phía Juventus, khi anh vô tình đưa bóng vào lưới nhà trong lúc cố gắng phá bóng.

Atalanta đã cầm hòa 0-0 trên sân Como dù gần như chỉ còn 10 người trên sân. Trận đấu đã khởi đầu đầy kịch tính. Chưa đầy 8 phút trôi qua, hậu vệ Honest Ahanor của Atalanta đã nhận thẻ đỏ trực tiếp vì xô xát vào mặt Maximo Perrone trong một tình huống ngoài sân cỏ sau khi tiền vệ của Como dường như đã nói điều gì đó với anh ta. Nico Paz lẽ ra đã có thể giúp Como giành chiến thắng ở những phút bù giờ cuối cùng khi đội chủ nhà được hưởng quả phạt đền sau pha để bóng chạm tay của Giorgio Scalvini. Tuy nhiên Paz, người đã đá hỏng 2 quả phạt đền trước đó, lại đá hỏng quả thứ 3 liên tiếp khi thủ môn Marco Carnesecchi của Atalanta đã cản phá được cú sút khá yếu và vào giữa khung thành của anh. Como vẫn đứng thứ 6, hơn Atalanta một bậc và 5 điểm.

Trước đó, Torino đã đánh bại Lecce đang đứng trước nguy cơ xuống hạng với tỷ số 1-0.

PHI SƠN