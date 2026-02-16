Napoli hai lần gỡ hòa trước Roma

Tiền đạo tân binh Donyell Malen đã ghi cú đúp thứ 2 liên tiếp cho AS Roma, nhưng đội chủ nhà Napoli đã 2 lần gỡ hòa để giành được trận hòa 2-2 tại Serie A hôm Chủ nhật. Kết quả này giúp Napoli giữ vững vị trí thứ 3, hơn Roma 3 điểm sau 25 vòng đấu.

Roma lần đầu tiên vươn lên dẫn trước ở phút thứ 7. Donyell Malen, người đến Napoli theo dạng cho mượn từ Aston Villa vào tháng Giêng, đã sút bóng vào góc gần từ một đường chuyền thấp của một cầu thủ cho mượn khác trong mùa đông, Bryan Zaragoza - người đến từ Bayern Munich. Napoli đáp trả ở phút thứ 40 khi hậu vệ cánh trái Leonardo Spinazzola tung cú sút xa từ ngoài vòng cấm vào lưới đội bóng cũ của mình.

Roma tái lập thế dẫn trước ở phút thứ 71. Wesley Franca dứt điểm tung lưới Amir Rrahmani. Hậu vệ đối phương đuổi theo, giẫm lên gót chân Franca rồi ngã đè lên người anh ta. Trước khi quả phạt đền được thực hiện, HLV của Napoli đã rút cầu thủ người Kosovo ra khỏi sân và thay thế bằng tiền vệ người Brazil, Alisson Santos. Trong khi đó, Franca phải rời sân vì chấn thương.

Từ chấm phạt đền, Malen lại sút bóng bổng vào góc trái khung thành của Vanja Milinkovic-Savic, ghi bàn thắng thứ 5 trong 5 lần ra sân ở Serie A. Nhưng Santos đã cứu Napoli ở phút 82. Anh tạo được khoảng trống ở rìa vòng cấm Roma và tung cú sút thấp hiểm hóc vào góc gần khung thành. Bàn thắng đó giúp Napoli có được trận hòa thứ 2 trên sân nhà trong vòng 5 ngày, mặc dù vào thứ Ba họ vẫn bị loại khỏi Cúp Italy - thua trên chấm phạt đền sau khi bị Como cầm hòa 1-1.

Napoli đã bị tụt lại phía sau trong cuộc đua với 2 đội bóng thành Milan. Nhà đương kim vô địch Napoli đã kém đội đầu bảng Inter đến 11 điểm, và kém 3 điểm so với đội xếp thứ 2 là Milan, trong khi Milan còn một trận chưa đấu.

Các kết quả khác. Bologna, đội xếp thứ 8, đã chấm dứt chuỗi 4 trận thua liên tiếp ở giải đấu với chiến thắng 2-1 trước Torino, đội xếp thứ 14. Santiago Castro ghi bàn thắng quyết định ở phút 70. Trong khi Sassuolo giành chiến thắng thứ 3 trong 4 trận đấu bằng cách đánh bại Udinese 2-1, với 2 bàn thắng cách nhau 2 phút của Armand Lauriente và Andrea Pinamonti trong hiệp 2.

Parma thắng 2-1 trước đội bóng xếp cuối bảng Verona, đội chỉ còn 10 người từ phút 11 khi Gift Orban nhận thẻ đỏ trực tiếp. Mateo Pellegrino ghi bàn thắng quyết định cho Parma 3 phút sau khi thời gian bù giờ hiệp 2 bắt đầu. Cremonese và Genoa hòa 0-0.

LINH SƠN