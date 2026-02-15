Inter Milan đánh bại Juventus giữ vững khoảng cách 8 điểm

Inter Milan đánh bại Juventus 3-2 giữ vững khoảng cách 8 điểm so với AC Milan.

Juventus 2 lần gỡ hòa và vượt qua được một thẻ đỏ nhưng cuối cùng đã gục ngã ở phút 90, khi Zielinski tung cú sút thấp hiểm hóc sau đường chuyền của Yann Bisseck gần vòng cấm. Thất bại này khiến Juventus tụt xuống vị trí thứ 5 sau AS Roma - đội có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn, và có thể vươn lên vị trí thứ 3 nếu giành chiến thắng trước nhà đương kim vô địch Napoli vào Chủ nhật.

Trở lại với trận đấu, hậu vệ trái của Juventus, Andrea Cambiaso ghi bàn cả ở đầu và cuối sân trong hiệp một. Anh vô tình đưa bóng vào lưới thủ môn Michele Di Gregorio sau đường chuyền của Luis Henrique ở phút 17, sau đó đón đường chuyền từ cánh phải của tiền vệ người Mỹ, Weston McKennie ghi bàn gỡ hòa ở phút 26. Cơ hội của Juventus bị ảnh hưởng khi hậu vệ Pierre Kalulu bị truất quyền thi đấu vì nhận thẻ vàng thứ 2 vào cuối hiệp một, sau khi phạm lỗi với Alessandro Bastoni.

Inter đã giành lại thế dẫn trước ở phút 76 khi tiền đạo Pio Esposito đánh đầu mạnh mẽ từ đường chuyền bên cánh trái của Federico Dimarco. Manuel Locatelli gỡ hòa từ một đường chuyền khác của McKennie ở phút 83, tạo nên một trận đấu kết thúc căng thẳng. Nhưng Zielinski đã giúp Inter giành chiến thắng thứ 6 liên tiếp.

Trong khi đó, hy vọng giành vé dự Champions League của Como bị giáng một đòn mạnh bởi Fiorentina trên sân nhà. Nicolo Fagioli và Moise Kean ghi bàn trong chiến thắng 2-1 của Fiorentina tại sân vận động Guiseppe Sinigaglia của Como. Chủ nhà dù tạo ra một số cơ hội khi cố gắng trở lại trận đấu và áp lực đã khiến Fabiano Parisi phản lưới nhà ở phút 77. Nhưng Como không thể tìm được bàn gỡ hòa và kết thúc trận đấu với 10 người khi Alvaro Morata bị truất quyền thi đấu ở phút 89. Một mùa giải ấn tượng có thể giúp Como giành được một suất tham dự Champions League mùa tới, nhưng thất bại trước Fiorentina đang vật lộn trụ hạng là một bước lùi. Thất bại này diễn ra chỉ vài ngày sau khi họ lần đầu tiên sau 40 năm tiến vào bán kết Coppa Italia khi đánh bại nhà vô địch Serie A, Napoli.

Ngày thi đấu càng tồi tệ hơn đối với Como khi đối thủ cạnh tranh suất dự Champions League là Atalanta giành chiến thắng 2-0 trên sân của Lazio nhờ quả phạt đền của tiền vệ Ederson ở phút 41 và bàn thắng trong hiệp 2 của tiền đạo người Ba Lan, Nicola Zalewski. Atalanta vươn lên vị trí thứ 6, hơn Como một điểm.

