Como đánh bại Napoli để vào bán kết Copa Italia sau 40 năm

Como đã tiến vào bán kết Coppa Italia lần đầu tiên sau 40 năm sau khi gây sốc đánh bại nhà vô địch Italy, Napoli. Thủ môn Jean Butez là người hùng của Como trong loạt sút luân lưu cân não hôm thứ Ba.

Cú sút phạt đền quyết định của Stanislav Lobotka đã bị thủ môn Jean Butez của Como cản phá, tạo nên màn ăn mừng cuồng nhiệt trên sân ở Naples khi đội bóng của Cesc Fabregas giành chiến thắng 7-6 trong loạt sút luân lưu. Como, đội chỉ có một lần duy nhất góp mặt ở bán kết năm 1986, giành vé vào bán kết gặp Inter Milan. Đối với Fabregas, trận đấu này là một chiến thắng cá nhân khi vượt qua được ông thầy Antonio Conte, người mà anh từng thi đấu rất thành công tại Chelsea.

Trước đó, trận đấu khởi đầu quyết liệt nhưng không đội nào có thể tạo ra được bước đột phá thực sự, với trận đấu chủ yếu diễn ra ở khu vực giữa sân. Tiền đạo Rasmus Hojlund của Napoli, người đã ghi bàn thắng quyết định từ chấm phạt đền thắng Genoa 3-2 vào thứ Bảy, đã nhiều lần gây sức ép lên hàng thủ Como. Trong tình thế đó, đội khách bất ngờ mới là người tạo ra cơ hội ghi bàn rõ ràng đầu tiên khi hậu vệ cánh Alex Valle được chuyền bóng vào khoảng trống bên cánh trái và tạt bóng cho Niko Vaz đánh đầu thẳng vào thủ môn Vanja Milinkovic-Savic ở phút thứ 10.

Lobotka khiến thủ thành Butez phải cảnh giác với cú sút xa đầy bất ngờ ở phút 16. Trong khi hậu vệ Juan Jesus của Napoli đã phải thể hiện phong độ xuất sắc để cản phá cú dứt điểm của Valle sau khi cầu thủ này đột phá vào cánh trái và dứt điểm về phía khung thành ở phút 32. Đội khách vươn lên dẫn trước 6 phút trước giờ nghỉ giải lao khi, sau khi Mathias Olivera phạm lỗi với Ivan Smolcic trong vòng cấm khi cầu thủ này cố gắng đón đường chuyền của Valle, Martin Baturina đã thực hiện thành công quả phạt đền vào góc dưới khung thành dù Milinkovic-Savic đã đoán đúng hướng.

Napoli đã rút ngắn tỷ số chỉ vài phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, khi Antonio Vergara đón đường chuyền của Hojlund và dứt điểm gọn gàng qua người Butez đang lao lên để san bằng tỷ số 1-1. Sau đó Paz đã phải phá bóng trên vạch vôi sau cú đánh đầu của Amir Rrahmani ở phút 65 khi Napoli đang dồn lên tấn công, nhưng Milinkovic-Savic cũng đã phải thực hiện một pha cứu thua bằng đầu ngón tay ở phút 83 để cản phá cú sút quyết định của cầu thủ dự bị Mërgim Vojvoda.

