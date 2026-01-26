Juventus nhấn chìm nhà vô địch, Roma và Milan níu chân nhau

Phong độ chói sáng của ngôi sao trẻ người Canada, Jonathan David đã giúp Juventus đánh bại nhà vô địch Napoli 3-0. Trong khi đội nhì bảng AC Milan chỉ hòa 1-1 tại AS Roma đã khiến Iner Milan an tâm ở ngôi đầu với cách biệt 5 điểm sau 22 vòng đấu.

Ngôi sao trẻ Jonathan David đã giúp Juventus đánh bại nhà vô địch Napoli 3-0.

Jonathan David tìm lại phong độ tại Juventus khi World Cup 2026 trên sân nhà ở Canada sắp diễn ra. Giữa hiệp một, David khống chế bóng bằng ngực sau đường chuyền dài của Manuel Locatelli và dứt điểm thành bàn - ghi bàn thắng thứ 3 trong 4 trận đấu. David đã ghi bàn trong trận ra mắt Serie A cho Juventus vào tháng 8 nhưng sau đó trải qua một thời gian dài tịt ngòi, trước khi tìm lại phong độ trong tháng này - với một bàn thắng và một pha kiến ​​tạo trước Sassuolo, và một bàn thắng khác trước Cremonese. Anh cũng có một pha kiến ​​tạo trong chiến thắng trước Benfica tại Champions League hôm thứ Tư.

Mùa giải của David đã phải trải qua sự thay đổi HLV, khi Luciano Spalletti lên thay thế Igor Tudor bị sa thải vào tháng 10 năm ngoái. Nhưng đây rõ ràng là một sự thay đổi có lợi vì bản thân cầu thủ này và đội bóng cũng đang thăng tiến mạnh mẽ dưới quyền HLV mới. “David đã cho thấy cậu ấy có thể tự mình tranh chấp trong vòng cấm, nơi không có khoảng trống, vì vậy phải giành lấy bóng từ đối thủ”, Spalletti nói. “Nếu bạn dồn toàn bộ sức lực vào những khoảnh khắc đó, thì sẽ ổn, nếu không bạn sẽ không thành công. Cậu ấy đã ghi bàn như một tiền đạo thực thụ”.

Kenan Yildiz và Filip Kostic ghi thêm 2 bàn thắng trong hiệp 2 cho chủ nhà Juventus. HLV Spalletti cũng ấn tượng với tuyển thủ Mỹ, Weston McKennie khi anh chơi ở vị trí tấn công hơn so với vai trò tiền vệ thường thấy. “McKennie sẽ là một tiền đạo trung tâm hoàn hảo”, Spalletti nói. “Cậu ấy chiến đấu, mạnh mẽ trong không chiến và có thể bật cao. Cậu ấy chơi để đạt được kết quả vì cậu ấy đưa ra quyết định”.

Juventus vẫn ở vị trí thứ 5 nhưng chỉ còn kém 1 điểm so với vị trí thứ 4 của chính Napoli, đội đã tụt thêm một bậc sau thất bại. Đội bóng đang sa sút của Antonio Conte chỉ đón tin tốt duy nhất là tiền đạo Romelu Lukaku vào sân trong hiệp 2, lần đầu tiên ngôi sao kỳ cựu người Bỉ ra sân kể từ khi bị chấn thương trong một trận giao hữu trước mùa giải. Lukaku đã bỏ lỡ cơ hội duy nhất của mình sau đường chuyền đẹp mắt từ Rasmus Hojlund.

AC Milan tụt lại 5 điểm so với đội đầu bảng Inter Milan sau trận hòa 1-1 trên sân AS Roma.

Trong khi đó, AC Milan đã tụt lại 5 điểm so với đội đầu bảng Inter Milan sau trận hòa 1-1 trên sân AS Roma. Koni De Winter đưa Milan vươn lên dẫn trước trong hiệp 2 bằng một pha lập công từ quả phạt góc và đường kiến ​​tạo của Luka Modric. Lorenzo Pellegrini gỡ hòa cho Roma bằng một quả phạt đền sau pha để bóng chạm tay của hậu vệ Milan, Davide Bartesaghi. Milan vẫn bất bại kể từ trận thua trước Cremonese trong trận mở màn mùa giải hồi tháng 8. Roma đã vươn lên vị trí thứ 3, nhưng có cùng 43 điểm so với Napoli.

Ngoài ra, đội xếp thứ 7 Atalanta đã đánh bại Parma 4-0, đáng chú ý với bàn thắng của Giacomo Raspadori trong trận đá chính đầu tiên cho CLB Bergamo sau khi chuyển đến từ Atletico Madrid. Genoa của Daniele De Rossi đã lội ngược dòng từ 2 bàn thua để đánh bại Bologna 3-2 với bàn thắng quyết định ở phút bù giờ của Junior Messias. Trong khi Sassuolo thắng Cremonese 1-0.

PHI SƠN