Modric ghi bàn thắng muộn giúp AC Milan đánh bại Pisa

Luka Modric đã ghi bàn thắng muộn ấn định chiến thắng 2-1 cho AC Milan trước Pisa.

Milan đã hòa 3 trong 6 trận gần đây nhất, bao gồm cả các trận đấu với Fiorentina và Genoa đang gặp khó khăn, và đã phải rất vất vả mới giành chiến thắng trước đội bóng đứng thứ 2 từ dưới lên Pisa - đội chỉ thắng được 1 trận duy nhất ở giải đấu mùa này. Ruben Loftus-Cheek đã mở tỷ số ngay trước giờ nghỉ giải lao khi anh bật cao đánh đầu ghi bàn từ một đường chuyền bên cánh phải, và Niclas Fullkrug đã bỏ lỡ một quả phạt đền khi Milan bắt đầu kiểm soát trận đấu sau một khởi đầu chậm chạp.

Tuy nhiên, Pisa đã đe dọa đến hy vọng vô địch của đội khách khi Felipe Loyola gỡ hòa ở phút thứ 75. Phải đến 6 phút trước khi trận đấu kết thúc, cựu tiền vệ của Tottenham và Real Madrid, Modric mới cứu nguy cho Milan bằng pha đột phá vào vòng cấm và ghi bàn thắng quyết định. Vẫn còn thời gian để Adrien Rabiot của Milan bị truất quyền thi đấu, nhưng không còn thời gian cho các bàn thắng nữa và các học trò của HLV Massimiliano Allegri đã ăn mừng 3 điểm quan trọng.

Milan thu hẹp khoảng cách xuống còn 5 điểm với đội đầu bảng Inter Milan - đội sẽ chạm trán với Juventus vào thứ Bảy. Hai đội Milan sẽ gặp nhau trong trận derby thành phố tại sân San Siro vào ngày 8-3. Ngay sau khi nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu của Lega Serie A, Modric đã đến nói chuyện với DAZN, khẳng định mục tiêu bây giờ là phải gây sức ép tôi đa cho Inter bằng chiến thắng: “Chúng ta phải tập trung vào từng trận đấu một. Mỗi trận đấu đều khó khăn, giống như tối nay, và chúng ta phải tiếp tục nỗ lực, cải thiện và tập trung vào trận đấu tiếp theo”.

Ở tuổi 40 năm và 5 tháng, ngôi sao người Croatia vẫn giữ vững hy vọng cạnh tranh chức vô địch. Liệu anh có phải là cầu thủ xuất sắc nhất trên 40 tuổi mọi thời đại? “Cảm ơn (cười)”, Modric đáp. “Trước hết, chúng tôi không được phép mắc bất kỳ sai lầm nào hôm nay. Chúng tôi biết những điểm số này rất quan trọng cho cuộc chiến giành vị trí đầu bảng, và chúng tôi đã có được chúng. Trong hiệp 2, chúng tôi đã hơi lơ là và không chú ý. Đó là lý do tại sao họ ghi bàn. Nhưng cuối cùng, chúng tôi đã tấn công và ghi bàn thắng thứ 2. Chúng tôi rất vui với chiến thắng này”.

PHI SƠN