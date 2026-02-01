Napoli chào đón người hùng mới Vergara, nhưng có thể mất đội trưởng Di Lorenzo đến hết giải

Antonio Vergara đã giới thiệu bản thân đến người hâm mộ Napoli như một người hùng địa phương giữa lúc cuộc khủng hoảng chấn thương ngày càng trầm trọng xảy ra với nhà đương kim vô địch Serie A vào thứ Bảy.

Antonio Vergara ghi bàn thắng đầu tiên tại Serie A trong màu áo Napoli.

Napoli đang tìm cách phục hồi sau khi bị loại sớm khỏi Champions League vì trận thua 2-3 trước Chelsea hôm thứ Tư. Vergara đã ghi bàn thắng đầu tiên trong màu áo Napoli ở trận thua đó, và anh tiếp tục ghi bàn thắng đầu tiên tại Serie A vào thứ Bảy, vào phút thứ 11. Rasmus Hojlund bị các hậu vệ Fiorentina cản phá khi cố gắng đón đường chuyền dài, nhưng đã tạo điều kiện cho Vergara đón bóng và bứt tốc thoát xuống trước khi tung cú sút hiểm hóc vào góc dưới bên phải khung thành. Tiền vệ 23 tuổi sinh ra tại Naples này đã nhảy qua hàng rào quảng cáo để ăn mừng cùng các cổ động viên.

Fiorentina suýt chút nữa đã gỡ hòa nhưng Roberto Piccoli đã đánh đầu trúng cột dọc và, khi trận đấu tiếp tục, thủ môn Alex Meret của Napoli đã thực hiện một pha cứu thua xuất sắc để cản phá cú đánh đầu cận thành của Albert Gudmundsson. Nhưng Napoli đã nhân đôi cách biệt ngay đầu hiệp 2 khi Vergara chuyền bóng cho Miguel Gutierrez bên cánh phải, đi bóng vào trong vượt qua hậu vệ Robin Gosens của Fiorentina trước khi tung cú sút cong vào góc xa khung thành. Manor Solomon rút ngắn tỷ số ở phút 57, đệm bóng vào lưới sau khi Meret cản phá cú sút của Piccoli.

Chiến thắng đầu tiên của Napoli sau 4 trận đấu trên mọi đấu trường đã thu hẹp khoảng cách còn 6 điểm so với đội đầu bảng Inter Milan - đội sẽ làm khách trên sân của Cremonese vào Chủ nhật. Tuy nhiên, chiến thắng này phải trả giá đắt khi đội trưởng Napoli, Giovanni Di Lorenzo đã phải nhập viện trong nước mắt ở hiệp một với nghi ngờ bị rách dây chằng chéo trước ở đầu gối trái. Napoli đã phải vật lộn với chấn thương - một số trường hợp dài hạn - suốt mùa giải, và các cầu thủ phải ngồi ngoài bao gồm Kevin De Bruyne, Frank Anguissa, David Neres, Billy Gilmour, Matteo Politano và Amir Rrahmani.

Đội trưởng Giovanni Di Lorenzo nghi ngờ bị rách dây chằng chéo trước ở đầu gối trái.

“Hết trận này đến trận khác, chúng tôi phải sử dụng những cầu thủ đáng lẽ ra cần được nghỉ ngơi”, HLV Antonio Conte của Napoli than vãn. “Tôi biết loại chấn thương của Di Lorenzo, có vẻ như là rách dây chằng chéo. Đó là một điều rất tồi tệ, chúng tôi biết cậu ấy quan trọng với chúng tôi như thế nào. Rồi có người nói chúng tôi than phiền. Những chấn thương bình thường không xảy ra với chúng tôi mà là những chấn thương nghiêm trọng. Và rất khó để khắc phục mọi thứ cho dù chúng tôi có cố gắng đến đâu. Vì vậy, toàn đội rõ ràng đang làm điều phi thường”.

Ở các diễn biến khác. Domenico Berardi đã có màn trở lại ấn tượng trong đội hình xuất phát khi ghi bàn và buộc đối phương phản lưới nhà, giúp Sassuolo giành chiến thắng 3-1 trước Pisa. Đây là lần đầu tiên Berardi đá chính kể từ tháng 11 sau chấn thương gân kheo. Sassulo leo lên vị trí thứ 11 trong khi Pisa vẫn cách vị trí an toàn 4 điểm. Tuy nhiên, Pisa đã thoát khỏi vị trí cuối bảng, vượt qua Hellas Verona - đội đã thua 0-4 trên sân Cagliari - nhờ hiệu số bàn thắng bại.

LINH SƠN