Theo thông tin mới nhất từ ​​nhà báo Samuel Luckhurst, Casemiro dự định tiếp tục thi đấu ở châu Âu sau khi rời Manchester United mùa hè này, với Italy là một điểm đến khả thi, bởi Luka Modric đã ổn định khi khoác áo Milan.

Casemiro liên hệ chuyển đến Italy khi Modric đã ổn định ở Milan

Cầu thủ 34 tuổi người Brazil đã nói với những người bạn thân rằng anh tin mình vẫn có thể thi đấu ở đẳng cấp cao cho các CLB khác ở châu Âu. Man United đã thông báo vào tháng trước rằng tiền vệ Casemiro sẽ rời câu lạc bộ khi hợp đồng của anh hết hạn vào tháng Sáu. Trước đó, anh từng được liên hệ chuyển đến Hoa Kỳ.

Casemiro và gia đình đã đi nghỉ ở Florida, và anh cũng đã bay đến Miami trong kỳ nghỉ 13 ngày gần đây của Man United. Vợ anh, Anna, cũng đã đến thăm Las Vegas vào đầu tháng này. Tuy nhiên, tuyển thủ Brazil vẫn sở hữu một bất động sản ở Madrid, và việc tiếp tục sự nghiệp ở châu Âu vẫn hấp dẫn anh.

Các nguồn tin thân cận với Casemiro tiết lộ rằng Italy là một điểm đến tiềm năng, một phần vì người đồng đội cũ của anh ở Real Madrid, Luka Modric, đã gia nhập AC Milan vào đầu mùa hè này. Modric, người tròn 40 tuổi vào tháng 9, đã ký hợp đồng một năm với Milan, kèm điều khoản gia hạn thêm một năm.

World Cup sắp tới có thể là giải đấu lớn cuối cùng của Casemiro với đội tuyển Brazil. Anh được cựu HLV Real Madrid, Carlo Ancelotti, triệu tập trở lại đội tuyển quốc gia hồi năm ngoái.

Casemiro đã đá chính 24 trong số 29 trận đấu của Man United trên mọi đấu trường mùa này. Trong số 5 trận anh không đá chính, có 2 trận do bị treo giò và 1 trận được nghỉ ngơi. Huyền thoại của Real Madrid đã ghi 5 bàn thắng mùa này, 4 trong số đó đến từ các tình huống cố định. Casemiro đã là một cầu thủ đá chính thường xuyên ở hàng tiền vệ của Man United kể từ khi trở lại đội hình xuất phát ở vòng loại trực tiếp Europa League hồi tháng 2 năm ngoái.

Man United đã ký hợp đồng với Casemiro từ Real Madrid với giá 70 triệu bảng vào tháng 8-2022. CLB đã cố gắng tìm người mua cho anh ở giải Vô địch quốc gia Ả Rập Saudi cả trong năm 2024 và kỳ chuyển nhượng mùa đông năm ngoái, nhưng mức lương 350.000 bảng mỗi tuần của anh đã trở thành một trở ngại lớn.

