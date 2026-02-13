Cuối tuần hứa hẹn bùng nổ ở Serie A

Ứng cử viên vô địch hàng đầu Inter Milan sẽ tiếp đón một Juventus đang hồi sinh ở Serie A vào thứ Bảy, trong khi một bầu không khí cuồng nhiệt có thể được dự đoán khi nhà đương kim vô địch Napoli tiếp đón Roma vào Chủ nhật.

Inter bước vào cuối tuần với 58 điểm sau 24 trận tại Serie A, hơn 8 điểm so đội nhì bảng AC Milan (đội chơi ít hơn 1 trận). Đoàn quân của của HLV Cristian Chivu đang tiến đi quá mạnh mẽ khi thắng cả 5 trận gần nhất, trong đó có chiến thắng đậm 5-0 trước Sassuolo cuối tuần trước. Trong khi đó, Juventus là đội thăng tiến về phong độ mạnh mẽ nhất thời gian qua, khi thành tích chỉ thua 1 trong 10 trận đưa họ lên vị trí thứ 4 với 46 điểm.

Dưới quyền chỉ đạo của HLV Luciano Spalletti, Juventus cho thấy sự kiên cường của họ vào cuối tuần trước khi lội ngược dòng từ tỷ số 0-2 trên sân nhà trước Lazio để giành được trận hòa, qua đó giúp họ có thêm điểm số nhưng cũng củng cố thêm sự tự tin. Juventus cũng đã đánh bại Napoli với tỷ số 3-0 cách đây 2 tuần… Và như tờ báo thể thao hàng đầu Italy, Corriere dello Sport đưa tin tuần này rằng chỉ có 3 cầu thủ chắc suất được Spalletti được chọn vào đội hình chống Inter - là hậu vệ Gleison Bremer, tiền vệ Khephren Thuram và tiền đạo Kenan Yildiz - cho thấy họ có lực lượng mạnh ở mọi vị trí trong đội hình. Rõ ràng, dù Inter được chơi trên sân nhà vào thứ Bảy, nhưng nguy cơ về một pha “trượt chân” là hoàn toàn có thể xảy ra.

Scott McTominay là ngôi sao được kỳ vọng khi chủ nhà Napoli tiếp đón Roma.

Trong màn đại chiến khác của vòng 25 Serie A. Napoli, đứng thứ 3 với 49 điểm, sẽ tiếp đón đội đang xếp thứ 5 là Roma (đội chỉ kém về hiệu số so với vị trí thứ 4 của Juventus) vào Chủ nhật. Trong đó, Napoli chắc chắn phải cảnh giác với tân binh được Roma mượn từ Aston Villa, tiền đạo người Hà Lan Donyell Malen - người đã ghi 3 bàn trong 4 trận đấu cho đội bóng của Gian Piero Gasperini. “Tôi tin chắc rằng cậu ấy sẽ ghi rất nhiều bàn thắng mùa này, vì vậy chúng ta phải biết cách hỗ trợ cậu ấy đúng cách phù hợp với khả năng của mình”, Gasperini nói tuần này. “Chúng tôi có chất lượng hàng công rất khó để kiềm chế hiện nay, vì cậu ấy có rất nhiều kỹ năng”.

Trong khi, Napoli lại đang chật vật giải quyết cuộc khủng hoảng chấn thương, dẫn đến chuỗi thành tích sa sút gần đây - đặc biệt khiến họ bị loại khỏi Champions League, và tụt lại 9 điểm phía sau ngôi đầu Serie A. Trong tình huống này, Rasmus Hojlund và Scott McTominay là 2 ngôi sao tỏa sáng để duy trì lối chơi bóng đá nhiệt huyết mà HLV Antonio Conte yêu cầu, và chuyến làm khách của Roma hứa hẹn sẽ tạo nên một bầu không khí sôi động. “Chúng tôi đang kém 9 điểm nhưng vẫn đang thi đấu tốt dù gặp nhiều chấn thương. Tất nhiên việc bảo vệ chức vô địch sẽ rất khó khăn”, Conte phát biểu tuần này.

Ở các lịch trình quan trọng khác. Đội nhì bảng AC Milan sẽ làm khách trên sân Pisa vào tối thứ Sáu. AC Milan tuần qua không thi đấu vì sân San Siro của họ được dùng cho lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông, nên mục tiêu hàng đầu cuối tuần này là giành chiến thắng để tiếp tục gia tăng áp lực trở lại lên kình địch Inter. Sau trận đấu tại Pisa, AC Milan sẽ hoàn thành ngay trận đá bù của mình vào giữa tuần, khi tiếp đón đội bóng đang lên Como.

PHI SƠN