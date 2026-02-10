Cú đúp quý giá của Malen giúp Roma bám sát nhóm dẫn đầu

Donyell Malen ghi bàn trong cả 2 hiệp giúp AS Roma đánh bại Cagliari 2-0 vào thứ Hai.

Malen chỉ ghi được 1 bàn thắng trong 4 lần ra sân kể từ khi gia nhập theo dạng cho mượn từ Aston Villa vào tháng Giêng, nhưng anh đã chứng tỏ giá trị của mình vào thứ Hai với 2 pha dứt điểm xuất sắc. Tiền đạo người Hà Lan đón đường chuyền thông minh của Gianluca Mancini và thực hiện cú lốp bóng khéo léo qua đầu thủ môn. Bàn thắng thứ 2 của anh là một pha dứt điểm kiểu “săn mồi” khi băng vào bên phải hàng phòng ngự dày đặc để dứt điểm cận thành từ một đường tạt bóng thấp, diễn ra 20 phút sau giờ nghỉ.

Với chiến thắng 2-0, AS Roma vẫn xếp thứ 5 với 46 điểm, nhưng chỉ kém về hiệu số so với đối thủ xếp ngay trên là Juventus - đội vừa đánh mất 2 điểm trên sân nhà trước Lazio vào Chủ nhật. Inter Milan vẫn đang dẫn đầu Serie A với 58 điểm, hơn đối thủ cùng thành phố AC Milan 8 điểm, trong khi Napoli có 49 điểm và đứng thứ 3. Kết quả này giúp thầy trò HLV Gian Piero Gasperini tự tin hơn trước trận đấu quan trọng với Napoli vào cuối tuần này, một trận đấu quan trọng trong cuộc đua giành suất tham dự Champions League. Roma đã vô địch UEFA Conference League và lọt vào chung kết Europa League trong những năm gần đây, nhưng lần cuối cùng họ góp mặt ở giải đấu cấp CLB danh giá nhất châu Âu là mùa giải 2018-2019 khi bị Porto loại ở vòng 16 đội.

Ở diễn biến khác. Atalanta thu hẹp khoảng cách xuống còn 2 điểm so với các vị trí dự cúp châu Âu, sau khi đánh bại Cremonese với tỷ số 2-1. Nikola Krstovic đưa Atalanta dẫn trước ở phút thứ 13 sau đường chuyền đẹp mắt của Giacomo Raspadori. Davide Zappacosta nâng tỷ số lên 2-0 vài phút sau đó với một bàn thắng cá nhân đẹp mắt. Lazar Samardzic và Berat Djimsiti của Atalanta cũng có những cơ hội nguy hiểm khi họ kiểm soát thế trận trong 45 phút đầu tiên.

Krstovic bỏ lỡ cơ hội tốt nhất trong hiệp 2 và Berat Djimsiti có một bàn thắng bị từ chối ở phút bù giờ khi Atalanta tiếp tục thống trị trận đấu. Bàn thắng danh dự chỉ đến với Cremonese ở phút bù giờ cuối cùng nhờ công Morten Thorsby. Atalanta bất bại trong 7 trận đấu gần nhất tại Serie A, hiện đang đứng thứ 7 lần lượt kém Como 2 điểm và kém Roma và Juventus 7 điểm.

Trong khi đó, Cremonese không thắng trong 10 trận gần nhất và đang đứng thứ 16, chỉ hơn khu vực xuống hạng 5 điểm.

PHI SƠN