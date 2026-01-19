Malen ra mắt như mơ với Roma. Fullkrug chấm dứt cơn khát bàn thắng ở Milan

Tiền đạo Donyell Malen chỉ cần 26 phút để đánh dấu sự ra mắt của mình tại AS Roma bằng một bàn thắng. Cựu sao của Aston Villa đã ghi bàn mở tỷ số trong chiến thắng 2-0 của Roma trước Torino, giúp đội bóng thủ đô củng cố vị trí thứ 4 tại Serie A.

Tân binh Donyell Malen chỉ cần 26 phút để ghi bàn giúp AS Roma thắng 2-0 trước Torino.

Malen gia nhập Roma theo dạng cho mượn từ Aston Villa vào thứ Sáu, với điều khoản mua đứt vào cuối mùa giải. Tiền đạo người Hà Lan được đưa ngay vào đội hình xuất phát và tưởng chừng đã ghi bàn ở phút 23, nhưng bàn thắng bị từ chối vì anh đã việt vị khi nhận đường chuyền của Paulo Dybala. Chỉ 3 phút sau đó, 2 người lại phối hợp với nhau, Malen khống chế đường chuyền chính xác của Dybala trước khi dứt điểm hạ gục thủ môn Alberto Paleari của Torino. Đây cũng là một cách tuyệt vời để Malen ăn mừng sinh nhật lần thứ 27 của mình vào thứ Hai. Dybala cũng ghi tên mình vào bảng tỷ số ở phút 72. Kết quả này cũng giúp Roma trả thù cho thất bại giữa tuần trước trước Torino ở Cúp Italy.

Trong khi đó, tân binh Niclas Fullkrug của AC Milan đã ghi bàn thắng đầu tiên sau gần một năm, mang về cho đội bóng chiến thắng 1-0 quan trọng trước Lecce đang đứng trước nguy cơ xuống hạng. Fullkrug gia nhập Milan theo dạng cho mượn từ West Ham. Tiền đạo 32 tuổi người Đức đã không ghi bàn kể từ ngày 5-4, trong trận đấu với Bournemouth ở Ngoại hạng Anh. Anh đã chấm dứt cơn khát bàn thắng ở phút 76, chưa đầy 3 phút sau khi vào sân thay cho Christian Pulisic.

Niclas Fullkrug ghi bàn thắng đầu tiên sau gần một năm giúp AC Milan thắng 1-0 trước Lecce.

Chiến thắng quan trọng này giúp Milan một lần nữa rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Inter Milan xuống còn 3 điểm. Inter, đội cũng gặp khó khăn trước Lecce giữa tuần, đã giành chiến thắng 1-0 trước Udinese vào thứ Bảy. Trong khi Lecce rơi xuống khu vực xuống hạng, xếp dưới Fiorentina về hiệu số bàn thắng bại.

Fiorentina đã tri ân chủ sở hữu Rocco Commisso bằng những chiếc áo đặc biệt và màn ăn mừng bàn thắng đầy xúc động trong chiến thắng 2-1 đầy cảm xúc trước Bologna. Commisso, người đã mua Fiorentina vào năm 2019, đã qua đời vào sáng thứ Bảy. Nhưng gia đình muốn đội bóng thi đấu theo lịch trình để tưởng nhớ ông. Fiorentina khởi động với những chiếc áo có ảnh của Commisso cũng như dòng chữ “1 Rocco” ở mặt sau và “Grazie Rocco” ở mặt trước.

Trước khi trận đấu bắt đầu, đã có một phút mặc niệm - như thường lệ trong tất cả các trận đấu Serie A cuối tuần này - và các cầu thủ cũng đeo băng đen trên tay, trong khi các cổ động viên đội khách giăng biểu ngữ tưởng niệm Commisso. Rolando Mandragora ăn mừng bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 19 bằng cách chạy ra đường biên và nhặt một chiếc áo đấu đặc biệt của Fiorentina có chữ “Rocco” trên đó. Sau đó, anh được nhìn thấy mặc chiếc áo đó trong lễ ăn mừng sau trận đấu. Roberto Piccoli nhân đôi cách biệt cho Fiorentina ngay trước giờ nghỉ giữa hiệp. Cầu thủ Giovanni Fabbian dự bị đã đánh đầu ghi bàn thắng danh dự cho Bologna ở những phút cuối trận. Bologna tụt xuống vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng sau chỉ một chiến thắng trong 10 trận đấu tại Serie A.

Trước đó vào Chủ nhật, Parma đã hòa 0-0 với Genoa trong trận đấu trụ hạng. Genoa hiện hơn khu vực xuống hạng 3 điểm, và kém Parma ba điểm.

LINH SƠN