Conte tập trung vào Serie A sau khi Napoli chia tay cúp châu Âu

HLV Antonio Conte cho biết Napoli đang phải tập trung lại vào việc bảo vệ chức vô địch Serie A sau thất bại đáng xấu hổ ở Champions League, khi họ thua để Chelsea 2-3 trên sân nhà vào thứ Tư và dừng bước ngay từ vòng bảng.

HLV Antonio Conte và Napoli tập trung lại bảo vệ chức vô địch Serie A sau thất bại đáng xấu hổ ở Champions League.

Napoli đã đánh mất lợi thế dẫn trước 2-1 trong hiệp một, lẽ ra đã đủ để giành vé vào vòng play-off của giải đấu, trước khi để thua Chelsea 2-3 trên sân nhà. Phong độ sa sút khiến Napoli chỉ thắng 1 trong 7 trận gần nhất trên mọi đấu trường, cũng chứng kiến họ đã tụt xuống vị trí thứ 4 tại Serie A - kém đến 9 điểm so với đội đầu bảng Inter Milan, và chỉ còn giữ được vị trí dự Champions League với cách biệt 1 điểm.

Nhưng bất chấp những vấn đề chấn thương nghiêm trọng - họ chỉ có 3 cầu thủ trụ cột trên băng ghế dự bị trong trận đấu với Chelsea - Conte vẫn tỏ ra kiên quyết về thành tích của mình tại CLB trong 18 tháng qua. “Mỗi người trong chúng tôi đều đang cố gắng hết sức. Trong cái gọi là ‘thảm họa bóng đá’ này, chúng tôi đã giành được chức vô địch Serie A và Siêu cúp Italy trong vòng một năm rưỡi, vì vậy mọi người cần phải cẩn thận với lời nói của mình”, Conte đáp trả các phóng viên sau trận thua Chelsea. “Thi đấu mà thiếu 13 cầu thủ, nhiều người trong số đó là những cầu thủ quan trọng, và vẫn đối đầu ngang ngửa với Chelsea trong một trận đấu tầm cỡ châu Âu, đó là điều quan trọng nhất. Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong mùa giải này, ngay từ đầu chúng tôi đã phải đối mặt với những sự vắng mặt quan trọng, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục hành trình của mình và trưởng thành”.

Và HLV Conte cũng có một mục tiêu rõ ràng trong đầu, trước trận đối đầu một Fiorentina đang đứng trước nguy cơ xuống hạng vào thứ Bảy. “Sẽ là một cuộc chiến để giành vé dự Champions League năm sau, chúng ta cần phải chơi tốt để có cơ hội được góp mặt ở đó một lần nữa”, ông nói thêm.

Napoli chỉ thắng 1 trong 7 trận gần nhất trên mọi đấu trường hiện kém 9 điểm so với ngôi đầu Serie A.

Đêm thứ Tư vừa qua là một đêm đáng thất vọng đối với các đội bóng Italy ở Champions League, khi không đội nào giành vé trực tiếp vào vòng 16 đội thông qua việc nằm trong tốp 8 ở vòng bảng. Inter Milan đã tiến rất gần nhờ chiến thắng ấn tượng 2-0 trước Dortmund, nhưng giờ đây họ cùng với Juventus và Atalanta phải tham gia vòng play-off. Để so sánh, 5 trong số 6 CLB Ngoại hạng Anh đã kết thúc trong tốp 8.

Tuy nhiên, Inter Milan chắc chắn sẽ nhanh chóng tập trung trở lại cho mặt trận quốc nội, nơi họ có cơ hội tiếp tục nới rộng khoảng cách ở ngôi đầu. Inter đang có 52 điểm, và họ sẽ gia tăng cách biệt lên thành 8 điểm nếu thắng tại Cremonese vào Chủ nhật. AC Milan, đội đang xếp thứ 2 với 47 điểm, chỉ làm khách trên sân của Bologna vào thứ Ba.

Trong khi Juventus hy vọng nối dài chuỗi trận thắng ấn tượng kể từ khi Luciano Spalletti tiếp quản vào cuối tháng 10, đã thắng 11 trong 15 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Họ sẽ làm khách trên sân của Parma vào Chủ nhật. Trong khi đội xếp thứ 2 Roma, có cùng 43 điểm với Napoli, sẽ làm khách trên sân của Udinese vào thứ Hai.

LINH SƠN