AC Milan hoàn thành cú đúp derby đầu tiên sau 15 năm

AC Milan không sẵn sàng nhường bước cho đối thủ cùng thành phố Inter Milan trong cuộc đua giành chức vô địch Serie A. Pervis Estupinan ghi bàn thắng quyết định giúp Milan đánh bại Inter 1-0 một lần nữa trong trận Derby della Madonnina hôm Chủ nhật, qua đó thu hẹp khoảng cách xuống còn 7 điểm.

Inter thắng 8 trận liên tiếp tại Serie A kể từ trận hòa 2-2 với Napoli vào ngày 11-1, và bất bại 15 trận liên tiếp tại giải đấu kể từ trận derby gần nhất - cũng chứng kiến Milan thắng 1-0 vào tháng 11. Lần này, Youssouf Fofana chuyền bóng cho Estupinan bên cánh trái và hậu vệ trái người Ecuador tung cú sút mạnh mẽ vào lưới, ghi bàn thắng quyết định ở phút 35. Rossoneri đã rút ngắn khoảng cách với đối thủ cùng thành phố xuống còn 7 điểm khi mùa giải còn 10 vòng đấu, tạo nên màn ăn mừng cuồng nhiệt tại sân San Siro, trong khi các cầu thủ Inter chất vấn trọng tài vì từ chối bàn thắng gỡ hòa ở những phút cuối.

Inter đã đưa bóng vào lưới ở những phút bù giờ sau một quả phạt góc được thực hiện nhanh chóng, nhưng quá nhanh khiến trọng tài, người chưa cho phép thực hiện quả phạt góc, đã thổi còi trước khi bóng vượt qua vạch vôi. Diễn biến này chính thức xác nhận Milan đã chiến thắng cú đúp derby trước đối thủ cùng thành phố lần đầu tiên kể từ năm 2011. Chiến thắng này cũng kéo dài chuỗi trận không thắng của Inter trong trận Derby della Madonnina lên 7 trận, và giúp Massimiliano Allegri giành chiến thắng thứ 5 trong 10 trận derby trên cương vị HLVcủa Rossoneri trong 2 giai đoạn.

Inter vẫn giữ nguyên 67 điểm ở ngôi đầu, đội xếp thứ 2 Milan có 60 điểm. Nhà đương kim vô địch Napoli đứng thứ 3 với 56 điểm. Hiện tượng Como chính thức có được vị trí thứ 4 sau khi Roma thất bại 1-2 trên sân Genoa. Tiền đạo người Bồ Đào Nha, Vitinha ghi bàn quyết định cho Genoa, đưa đội của HLV Daniele De Rossi leo lên vị trí thứ 13 và tạo cách biệt 6 điểm so với khu vực nguy hiểm. Và giáng thêm một đòn mạnh vào đội khách trong cuộc đua giành vé dự Champions League.

Thất bại của Roma diễn ra sau trận hòa 3-3 với Juventus tuần trước. Hiện Roma và Como cùng có 51 điểm, và mặc dù Como tạm xếp trên nhờ có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn, nhưng Roma đã thắng trong trận gặp nhau hồi đầu mùa giải và thành tích đối đầu trực tiếp sẽ là yếu tố quyết định nếu 2 đội kết thúc mùa giải với số điểm bằng nhau. Roma sẽ làm khách trên sân của Como vào cuối tuần tới.

Cũng trong ngày Chủ nhật, Fiorentina hòa Parma 0-0, giữ vững vị trí ngay ngoài khu vực xuống hạng. Trong khi Verona lội ngược dòng thắng Bologna 2-1. Trước đó, Lecce đánh bại Cremonese 2-1 trên sân nhà và đẩy đội khách xuống khu vực xuống hạng.

PHI SƠN