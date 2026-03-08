Como bắt kịp tốp 4, Juventus trở lại mạch thắng

Đội trưởng Lucas Da Cunha ghi bàn thắng tuyệt đẹp trong hiệp 2 giúp Como giành chiến thắng 2-1 tại Cagliari vào thứ Bảy, qua đó san bằng điểm số với Roma - đội đang đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng Serie A. Trong khi Juventus đã chấm dứt chuỗi 4 trận không thắng ở giải đấu hàng đầu Italy.

Como sớm dẫn trước tại Cagliari khi Martin Baturina dứt điểm thành công sau cú sút hụt của Da Cunha. Đội chủ nhà đã gỡ hòa 11 phút sau giờ nghỉ giữa hiệp nhờ bàn thắng của Sebastiano Esposito. Tuy nhiên, đội khách đã giành trọn 3 điểm ở phút 76, khi cầu thủ người Pháp, Da Cunha tung cú sút xa hiểm hóc vào góc cao khung thành. Chiến thắng thứ 3 liên tiếp ở Serie A giúp đội bóng của HLV Cesc Fabregas tiếp tục gây áp lực lên Roma, đội sẽ làm khách trên sân của Genoa vào Chủ nhật, trong cuộc đua giành vé dự Champions League. Como, đội chưa từng tham dự một giải đấu châu Âu nào, cũng sẽ tiếp đón chính CLB thủ đô vào cuối tuần tới.

“Tôi thích cách các cầu thủ phản ứng hôm nay, vì màn trình diễn này chứng minh bản lĩnh của đội, họ có một tinh thần tuyệt vời đang ngày càng phát triển qua từng trận đấu”, HLV Cesc Fabregas, người dẫn dắt Como hòa 0-0 với đội đầu bảng Serie A Inter Milan trong trận lượt đi bán kết Cúp Italy giữa tuần, nói với DAZN. “Hôm nay chúng tôi đều kiệt sức, có quá nhiều trận đấu liên tiếp, chúng tôi rất mệt mỏi. Đó là lý do tại sao đây là chiến thắng mà tôi hài lòng nhất mùa giải này. Đây thực sự là một bước tiến lớn cho đội bóng”.

Juventus chấm dứt cơn khát chiến thắng tại Serie A từ đầu tháng 2 khi đánh bại Pisa.

Trong khi đó, Juventus đã chấm dứt cơn khát chiến thắng tại giải đấu kể từ ngày 1-2 bằng cách đánh bại Pisa, với 4 bàn thắng đều được ghi trong hiệp 2. Andrea Cambiaso đánh đầu cận thành từ đường chuyền bổng của Kenan Yildiz chỉ 9 phút sau giờ nghỉ giữa hiệp, trước khi Juventus nhân đôi cách biệt ở phút 65 - đội bóng cuối bảng Pisa để mất bóng ngay trước vòng cấm địa, Manuel Locatelli sút bóng trúng cột dọc, và Khephren Thuram đá bồi thành công, ghi bàn thắng đầu tiên của anh kể từ tháng 9. Yildiz ghi bàn thắng thứ 10 của mùa giải khi trận đấu còn 15 phút, trước khi Jeremie Boga ấn định tỷ số cuối cùng ở phút bù giờ. Juventus đang đứng thứ 6, chỉ kém 2 đội xếp trên một điểm.

Hy vọng dự cúp châu Âu của Atalanta đã bị giáng một đòn mạnh dù đã chiến đấu kiên cường để giành được trận hòa 2-2 trên sân nhà trước Udinese. Thomas Kristensen và Keinan Davis ghi bàn trong mỗi hiệp đấu để giúp Udinese kiểm soát trận đấu. Nhưng cú đánh đầu của Gianluca Scamacca ở phút thứ 76 đã rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2, và tiền đạo người Italy đã tận dụng cơ hội đá bồi để gỡ hòa 4 phút sau đó. Atalanta sẽ kết thúc vòng 28 ở vị trí thứ 7, kém 5 điểm so với tốp 4. Đội bóng của HLV Raffaele Palladino sẽ tiếp đón Bayern Munich trong trận lượt đi vòng 16 đội Champions League tuần tới.

