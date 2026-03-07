Napoli thắng trận sân nhà đầu tiên trong năm

Napoli đã đánh bại Torino 2-1 vào thứ Sáu để thu hẹp khoảng cách với đội xếp nhì bảng AC Milan xuống còn một điểm. Đây là chiến thắng đầu tiên tại Stadio Diego Armando Maradona trong năm 2026 của đương kim vô địch Serie A, và cũng giúp họ duy trì kỷ lục là đội duy nhất vẫn bất bại trên sân nhà sau 28 vòng đấu.

Napoli đánh bại Torino 2-1 để thu hẹp khoảng cách với đội nhì bảng AC Milan xuống còn một điểm.

Torino chưa từng thắng Napoli ở giải đấu cao nhất Italy kể từ mùa giải 2008-2009 và đã bị dẫn trước chỉ sau 6 phút. Alisson Santos tạo ra một khoảng trống ở rìa vòng cấm của Torino và tung cú sút thấp hiểm hóc vượt qua tầm với của thủ môn Alberto Paleari. Napoli tiếp tục kiểm soát hoàn toàn trận đấu, và Eljif Elmas đã xoay người tung cú vô lê ghi bàn từ đường chuyền của Matteo Politano, nâng tỷ số lên 2-0 ở giữa hiệp 2.

HLV Antonio Conte của Napoli đã tung tiền vệ Kevin De Bruyne vào sân trong lần ra sân đầu tiên kể từ chấn thương hồi tháng 10 năm ngoái, nhưng đội bóng của ông đã phải vất vả trong những giây cuối cùng sau khi Cesare Casadei ghi bàn thắng danh dự muộn màng cho Torino. Napoli đã giữ vững tỷ số để củng cố vững chắc vị trí thứ 3 khi tạo khoảng cách 5 điểm so với đội đang đứng thứ 4 là AS Roma. Hiện tại, họ có 56 điểm, kém 1 điểm so với Milan và và đã kém ngôi đầu của Inter Milan đến 11 điểm.

Kevin De Bruyne ra sân lần đầu tiên kể từ chấn thương hồi tháng 10 năm ngoái.

Ngoài 3 điểm quan trọng giành được, điểm đáng chú ý khác trong chiến thắng này là sự trở lại của nhạc trưởng De Bruyne sau thời gian dài chấn thương, cũng như tiền vệ chủ chốt Andre-Frank Zambo Anguissa. HLV Conte đã lý giải vì sao chỉ tung họ vào sân trong hiệp 2 - với ngôi sao người Bỉ xuất hiện từ phút 79, còn cầu thủ người Cameroon vào sân ngay đầu hiệp 2. “Đây là tuần đầu tiên họ làm việc với chúng tôi”, Conte ông nói, theo trích dẫn từ IlNapolista. “Nếu tôi đưa họ vào băng ghế dự bị, điều đó có nghĩa là họ sẵn sàng ra sân. Nhưng họ đã nghỉ thi đấu từ mùa thu và chúng ta sẽ xem trận đấu diễn ra như thế nào, liệu chúng ta có cần họ hay không và cần bao nhiêu trận”.

Việc lựa chọn 3 trung vệ thuận chân trái đã gây ra nhiều thắc mắc, đặc biệt là Sam Beukema vắng mặt trong đội hình xuất phát. Conte đã trả lời ngắn gọn khi được hỏi về vấn đề này: “Đây là những lựa chọn về mặt chiến thuật, tôi chọn những người có thể trạng tốt nhất. Đây không phải là lần đầu tiên điều này xảy ra”.

LINH SƠN