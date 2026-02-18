Bastoni xin lỗi vì ăn mừng thẻ đỏ của Juventus

Hậu vệ Alessandro Bastoni của Inter Milan đã lên tiếng về vai trò của mình trong vụ việc gây tranh cãi khi hậu vệ Pierre Kalulu của Juventus bị truất quyền thi đấu trong trận Derby d'Italia hôm thứ Bảy, và xin lỗi vì đã ăn mừng chiếc thẻ đỏ.

Pierre Kalulu tỏ ra không tin vào quyết định trong khi Alessandro Bastoni nắm chặt tay ăn mừng.

Kalulu bị đuổi khỏi sân sau khi nhận thẻ vàng thứ 2 vào cuối hiệp một, sau khi trọng tài Federico La Penna cho rằng cầu thủ người Pháp đã kéo ngã Bastoni. Khi Kalulu tỏ ra không tin vào quyết định này, Bastoni đã nắm chặt tay ăn mừng. Inter đã giành chiến thắng 3-2 trước đối thủ bằng bàn thắng ở phút bù giờ, và Giám đốc chiến lược bóng đá của Juventus, Giorgio Chiellini cùng CEO Damien Comolli sau đó đã chỉ trích gay gắt quyết định của trọng tài, gọi đó là “không thể chấp nhận được” và “đáng xấu hổ”.

Bastoni lần đầu tiên lên tiếng về vụ việc trong một cuộc họp báo hôm thứ Ba trước trận lượt đi vòng play-off Champions League của Inter gặp Bodø/Glimt. “Tôi muốn đưa ra lời giải thích của mình về những gì đã xảy ra vào tối thứ Bảy, bởi vì tôi cảm thấy cần phải làm rõ cách tôi nhìn nhận sự việc”, Bastoni nói với các phóng viên. “Tôi đã phóng đại cú ngã khi cảm thấy va chạm với Kalulu để cố gắng kiếm phạt, nhưng tôi phải xin lỗi về phản ứng của mình sau đó vì nó không hay ho gì, dù đó là phản ứng rất con người”.

“Tôi đã bị cuốn vào sự căng thẳng và áp lực của một trận đấu quan trọng như vậy”, Bastoni nói thêm. “Tôi rất tiếc vì mọi chuyện đã diễn ra như thế. Tôi nghĩ việc nhận trách nhiệm là đúng đắn, nhưng nhân cách và sự nghiệp của tôi không nên bị đặt dấu hỏi. Tôi đã chơi hơn 300 trận đấu chuyên nghiệp. Tôi không ngờ lại có nhiều ồn ào xung quanh chuyện này đến vậy - tôi đã thấy rất nhiều sự đạo đức giả và nghe mọi người nói những điều vô lý. Tôi cảm ơn những người đã bình luận một cách công bằng, nói rằng tôi đã mắc sai lầm mà không lên án nhân cách của tôi”.

Inter dẫn đầu Serie A với 8 điểm cách biệt mặc dù đội xếp thứ 2 AC Milan còn một trận chưa đấu.

Tuyển thủ Italy cũng tiết lộ rằng anh đã nhận được những lời đe dọa giết người sau vụ tranh cãi xung quanh sự việc hôm thứ Bảy. “Về mặt cá nhân, điều đó không ảnh hưởng đến tôi nhiều lắm - chúng tôi đã quen với sự soi mói của truyền thông kiểu này, nên tôi có khả năng đối phó được”, anh nói. “Tôi thấy thương vợ và con gái hơn, con bé vẫn chưa hiểu chuyện. Nhận được lời đe dọa giết người là điều không thể chấp nhận được. Tôi cảm thông với cô ấy, và cả với trọng tài La Penna, người cũng rơi vào tình huống tương tự - họ không nên phải chịu đựng những điều như thế này”.

Chiến thắng hôm thứ Bảy giúp Inter dẫn đầu Serie A với 8 điểm cách biệt, mặc dù đội xếp thứ 2 AC Milan còn một trận chưa đấu. Và khi Inter đang chuẩn bị cho trận đấu quan trọng tại Champions League, HLV Christian Chivu cho biết ông rất muốn bỏ qua những sự kiện hôm thứ Bảy. “Bóng đá đã như vậy trong 100 năm, có những sự cố có lợi và bất lợi cho bạn, và chúng ta cần ngừng than phiền và hành động như những người đạo đức giả mỗi khi có trường hợp như thế này, kể từ bàn thắng bằng tay của Maradona”, ông nói. “Chúng tôi cũng đã phải chịu một sự bất công ở Naples, tôi nói điều này lần đầu tiên hôm nay, và không ai bị xúc phạm và không ai chỉ trích nó như cách họ đang làm bây giờ”.

“Vì vậy, chúng ta tiến lên phía trước với nhận thức rằng mùa giải còn dài, rằng chúng ta muốn cạnh tranh và muốn phát huy những điều tốt đẹp đã đạt được, mà không quên cách chúng ta được nhìn nhận vào đầu mùa giải cũng như phản ứng và quyết tâm mà toàn đội đã thể hiện”.

PHI SƠN