HLV Spalletti gia hạn với Juventus đến năm 2028

Juventus thông báo hôm thứ Sáu, HLV Luciano Spalletti sẽ tiếp tục đảm nhiệm vị trí này đến năm 2028, một động thái quan trọng trong bối cảnh đội đang hướng đến mục tiêu giành vé tham dự Champions League mùa giải tới.

Spalletti - người từng dẫn dắt Inter Milan, Napoli và đội tuyển quốc gia Italy - đã tiếp quản Juventus vào tháng 10 năm ngoái sau khi Igor Tudor bị sa thải do chuỗi kết quả tệ hại. Ban đầu, ông ký hợp đồng ngắn hạn đến cuối mùa giải, và các phương tiện truyền thông Italy đưa tin về điều khoản gia hạn gắn liền với các mục tiêu về thành tích - chủ yếu là giành vé tham dự Champions League.

“Chúng tôi rất vui mừng khi gia hạn hợp đồng với Luciano thêm 2 mùa giải nữa”, Giám đốc điều hành của Juventus, Damien Comolli cho biết trong một tuyên bố. “Kể từ khi Luciano gia nhập đại gia đình Juventus, ông ấy đã có tác động tích cực ngay lập tức đến các cầu thủ, toàn bộ CLB và toàn thể cộng đồng Bianconeri. Ngay lập tức, mọi người đều nhận thấy rằng Luciano là người phù hợp để dẫn dắt đội bóng trên con đường phát triển. Phong cách chơi bóng đầy tham vọng của ông ấy phản ánh kỳ vọng, và những giá trị ông ấy thể hiện bản sắc của chúng tôi”.

Sáu tháng kể từ khi Spalletti được bổ nhiệm, Juventus đã có những cải thiện nhất định nhưng đôi lúc khiến tương lai lâu dài của ông tại Turin trở nên không chắc chắn. Ông tiếp quản khi đội đang đứng thứ 7 tại Serie A, kém 6 điểm so với ngôi đầu bảng của Napoli. Hiện tại, họ đang đứng thứ 5 nhưng kém đội đầu bảng Inter Milan đến 15 điểm, và kém một điểm so với đội xếp thứ 4 là Como, trong khi Roma và Atalanta đang cạnh tranh quyết liệt cho suất tham dự Champions League.

Spalletti đã dẫn dắt Juventus giành được 12 chiến thắng, 6 trận hòa và 4 trận thua trong 22 trận đấu tại Serie A. Tỷ lệ thắng 55% của ông đứng thứ 17 trong số 42 HLV từng dẫn dắt đội ít nhất 10 trận tại giải đấu này. Ngoài ra, Juventus cũng phải chịu thất bại ê chề trước Galatasaray tại Champions League, thua chung cuộc 5-7 ở vòng play-off.

Juventus sẽ làm khách trên sân của Atalanta, một đối thủ cũng đang hy vọng giành vé dự cúp châu Âu, trong một trận đấu quan trọng tại Serie A vào thứ Bảy.

