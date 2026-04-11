Arteta phủ nhận tin đồn gia hạn với Arsenal

Trước thềm trận đấu trên sân nhà gặp Bournemouth tại Ngoại hạng Anh vào thứ Bảy, HLV Mikel Arteta đã phủ nhận những đồn đoán về việc gia hạn hợp đồng với Arsenal nhưng khẳng định ông vẫn hoàn toàn cam kết với CLB.

Truyền thông Anh đưa tin rằng CLB London đã có những cuộc đàm phán ban đầu tích cực với Arteta về hợp đồng hiện tại của ông, sẽ hết hạn vào cuối mùa giải tới. Điều này diễn ra bất chấp hy vọng giành danh hiệu của Arsenal giảm từ 4 xuống còn 2, sau thất bại trước Man.City trong trận chung kết Cúp Liên đoàn và thua đội bóng hạng Nhất Southampton ở tứ kết FA Cup. Khi được hỏi về việc gia hạn hợp đồng, Arteta cho biết: “Hiện chưa có thông tin gì về việc đó. Chúng tôi không có thời gian để thảo luận về điều đó lúc này”.

Pháo thủ hiện đang tiến gần bán kết Champions League sau khi giành chiến thắng 1-0 tại Sporting Lisbon trong trận lượt đi tứ kết hồi đầu tuần này, và cũng đang trên đường giành chức vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên sau 22 năm, khi dẫn đầu bảng với 70 điểm sau 31 trận - hơn đội xếp thứ 2 là Man.City đến 9 điểm. Arteta nói với các phóng viên: “Toàn bộ sự tập trung đang hướng vào những gì chúng ta phải làm từ giờ đến hết mùa giải. Tôi hoàn toàn tận tâm với nơi này. Tôi thực sự hạnh phúc và cảm thấy tốt. Gia đình tôi cũng ổn. Tôi vẫn còn rất nhiều tham vọng và những việc cần làm tại CLB này. Hiện tại, chúng tôi đang ở một vị trí tốt”.

Arsenal có cơ hội gia tăng cách biệt ở ngôi đầu lên 13 điểm nếu đánh bại Bournemouth trên sân nhà ở trận đấu sớm nhất vòng 32. Tiền đạo Eberechi Eze đã trở lại tập luyện vào thứ Năm sau khi bình phục chấn thương, nhưng Martin Odegaard, Bukayo Saka, Piero Hincapie, Riccardo Calafiori và Jurrien Timber nằm trong số những người không tham gia. Arteta cho biết tiền đạo Eze sẽ có mặt trong trận đấu vào thứ Bảy, nhưng không cung cấp thông tin cập nhật về những cầu thủ vắng mặt khác.

Arteta cũng dành lời khen ngợi cho HLV Andoni Iraola, đồng hương người Tây Ban Nha đã dẫn dắt Bournemouth lên vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng với 42 điểm. “Thật tuyệt vời những gì anh ấy đã làm cùng với CLB của mình”, Arteta nói. “Sự ổn định mà họ thể hiện và cách họ làm điều đó, với số lượng cầu thủ họ đã bán đi, họ đã tự làm mới mình”.

PHI SƠN