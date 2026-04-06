Como sẽ trở thành "kẻ cứu rỗi" bóng đá Italy?

Khi bóng đá Italy đang trong đường hầm tăm tối, thì bên bờ hồ Como thơ mộng, một đội bóng đang tạo nên câu chuyện khác biệt ở Serie A. Como dưới sự dẫn dắt của HLV Cesc Fàbregas đang xây dựng một bản sắc chiến thuật rõ ràng nhất giải đấu, đồng thời chấp nhận sự ganh ghét từ các đối thủ vì lối sống “xa xỉ” và đội hình không bóng dáng cầu thủ Italy. Ở mùa giải 2025-2026, đội bóng này đang tiến gần đến giấc mơ Champions League lần đầu tiên trong lịch sử.

Ngay từ khi tiếp quản, nhà cầm quân trẻ tuổi Fàbregas đã được chủ sở hữu – anh em tỷ phú Hartono – yêu cầu rõ: không chỉ thắng, mà phải tạo ra bản sắc, một lối chơi tấn công, kiểm soát bóng, phù hợp với vẻ đẹp của Hồ Como. Và chiến lược gia người Tây Ban Nha đã làm được điều đó một cách xuất sắc. Trong trận hòa 0-0 trước một đội bóng giỏi về tấn công như Atalanta vào tháng 2, Como giữ 79% thời lượng kiểm soát bóng, tung ra 28 cú sút với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 5,24 – cao thứ hai trong lịch sử Serie A Opta cho một trận không bàn thắng. Trước đó, họ thua Milan 1-3 dù thực hiện 659 đường chuyền so với 320 của đối thủ. Dù bị chỉ trích là quá dễ đoán, Fàbregas bảo vệ triết lý của mình: “Tôi đã thắng với Conte, Mourinho, Wenger, Guardiola… mọi phong cách. Nhưng ở Como, yêu cầu là tạo ra lối chơi mà các cầu thủ giỏi kỹ thuật muốn đến. Nếu chỉ quan tâm kết quả, bạn vẫn có thể thua rất nhiều”.

Điểm nhấn đáng tự hào nhất của Como là việc trao cơ hội cho những tài năng trẻ dám thể hiện mình. Nico Paz (21 tuổi) là hiện tượng thực sự với 8 bàn, 6 kiến tạo, được tiền đạo Morata ca ngợi đến mức tuyên bố sẽ chơi miễn phí mùa sau chỉ để thuyết phục Paz ở lại. Maxence Caqueret, Martin Baturina (22 tuổi), Jacobo Ramón (21 tuổi) là những trụ cột ở tuyến giữa và hàng thủ với khả năng phân phối bóng xuất sắc. Tuy nhiên, cái giá của việc dám trao trách nhiệm cho người trẻ là những giọt nước mắt. Paz đã đá hỏng quả phạt đền quyết định ở phút bù giờ trận gặp Atalanta, qua đó bỏ lỡ cơ hội đánh bại đối thủ cạnh tranh suất dự cúp châu Âu. Đây là quả penalty thứ ba của Paz tại Serie A mà anh không ghi được bàn nào. Fàbregas vẫn kiên quyết bảo vệ học trò: “Tôi sẽ không giết một đứa trẻ vì quả phạt đền. Messi cũng từng hỏng. Chúng tôi sát cánh cùng những cầu thủ trẻ có can đảm tạo ra khác biệt”.

Đến giữa tháng 3-2026, Como đã vươn lên vị trí thứ 4 Serie A, hơn Juventus và Roma trong cuộc đua giành vé dự Champions League. Chiến thắng 2-1 trước Roma trên sân nhà ở vòng trước là một minh chứng rõ ràng cho tài năng chiến thuật của Fàbregas. Đối đầu với lối chơi pressing người kèm người đặc trưng của HLV Gasperini, Fàbregas bố trí Nico Paz đá “số 9 ảo” rồi tung Tasos Douvikas (trung phong cắm) và Assane Diao (chạy cánh) vào hiệp hai. Douvikas ghi bàn cân bằng tỷ số, sau đó Diego Carlos ấn định chiến thắng từ pha bóng bồi khi Roma bị đuổi người.

Một điểm gây tranh cãi khác xung quanh Como là đội hình gần như không có bóng dáng cầu thủ Italy. Chỉ có trung vệ Goldaniga và thủ môn Vigorito được đăng ký trong đội một, với tổng cộng vỏn vẹn 1 phút thi đấu tại Serie A mùa này. Điều này khiến Como bị chỉ trích dữ dội, đặc biệt khi HLV trưởng tuyển Italy Gattuso đến dự khán trận gặp Roma chỉ để xem các cầu thủ bên phía đối thủ. Fàbregas bào chữa: “Những người giỏi nhất đã ở Inter hay Juventus”. Thay vào đó, Como tập trung đào tạo trẻ người Italy ở học viện – một lời hứa hẹn cho tương lai xa hơn.

Chủ tịch Mirwan Suwarso thừa nhận một cách thẳng thắn rằng Como là bước đệm cho Fàbregas để ông tiến tới những đội bóng lớn như Arsenal, Barcelona hay Chelsea. Tuy nhiên, mục tiêu trước mắt của cả đội bóng là đưa đội bóng bên hồ vào đấu trường danh giá nhất châu Âu. Với 9 vòng đấu còn lại, Como đang hơn Roma 3 điểm và kém nhóm dự Champions League chỉ bằng điểm số. Dù không được yêu thích bởi các đối thủ truyền thống, Como của Fàbregas vẫn đang chơi thứ bóng đá hay nhất Italy và viết nên một câu chuyện cổ tích theo cách rất riêng – nơi bản sắc, sự táo bạo và cả những giọt nước mắt cùng tranh cãi đang đưa họ đến gần hơn với giấc mơ Champions League.

LONG KHANG