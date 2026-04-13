Inter ngược dòng ngoạn mục tại Como để tiến gần chức vô địch

Inter Milan gần như nắm chắc chức vô địch Serie A sau khi lội ngược dòng khó tin vào Chủ nhật, từ chỗ thua trước 2 bàn đã giành chiến thắng 4-3 trên sân Como. Cùng với việc đội nhì bảng Napoli chỉ có thể hòa 1-1 với Parma, Inter đã nới rộng khoảng cách lên 9 điểm trước 6 vòng đấu cuối.

Bị dẫn trước 2 bàn trong những phút cuối hiệp một, bởi các bàn thắng của Alex Valle và tài năng trẻ Nico Paz, Inter tưởng chừng như sẽ mang lại hy vọng cho nhà đương kim vô địch Napoli trong cuộc đua giành Scudetto. Nhưng Marcus Thuram đã xuất sắc đệm bóng vào lưới từ đường chuyền của Nicolo Barella ở phút bù giờ cuối hiệp một, trước khi tiền đạo người Pháp tận dụng sai lầm giữa thủ môn Jean Butez và hậu vệ Marc-Oliver Kempf của Como để ghi bàn gỡ hòa chỉ vài phút sau khi hiệp 2 bắt đầu.

Denzel Dumfries sau đó dứt điểm thành công sau quả đá phạt hoàn hảo của Hakan Calhanoglu ở phút 58, và hoàn thanh cú đúp cá nhân bằng pha đệm bóng lạnh lùng sau đường chuyền của Manuel Akanji ở phút 72. Como đã chiến đấu đến cùng và rút ngắn tỷ số còn 3-4 nhờ quả phạt đền muộn của Lucas Da Cunha, sau pha phạm lỗi nhẹ của Ange-Yoan Bonny với Paz, và suýt chút nữa đã có bàn gỡ hòa ở những phút cuối khi Alberto Moreno sút bóng trúng xà ngang từ cự ly gần.

Thất bại đầu tiên của Como sau 2 tháng khiến họ rơi khỏi vị trí dự Champions League. Juventus đã chiếm vị trí của Como trong tốp 4, với 2 điểm nhiều hơn. Trong khi đó, Inter hiện đang nắm giữ vị trí đầu bảng với khoảng cách 9 điểm gần như không thể san lấp với 6 trận đấu còn lại của mùa giải, sau khi đối thủ bám đuổi Napoli trượt chân. Chiến thắng trước AC Milan cuối tuần trước đã mở ra hy vọng bảo vệ chức vô địch, nhưng kết quả hòa Parama 1-1 hôm Chủ nhật đồng nghĩa với việc Inter sẽ phải hoàn toàn sụp đổ mới cho phép Napoli có cơ hội cạnh tranh danh hiệu.

Gabriel Strefezza đã mở tỷ số cho chủ nhà Parma chỉ sau 36 giây, trước khi bàn thắng của Scott McTominay ở phút thứ 60 đã giúp Napoli có được trận hòa. HLV Antonio Conte nói: “Tôi đã nói với các chàng trai rằng ranh giới giữa người thắng và người thua rất mong manh. Nếu bạn để thủng lưới chỉ sau 30 giây, thì việc trận đấu vốn đã diễn ra khá cân bằng trước một đội bóng chơi phòng ngự chặt chẽ càng trở nên khó đoán hơn là điều không thể tránh khỏi. Họ đã đúng khi dựng lên hàng rào phòng ngự và cố gắng phản công... cuối cùng thì tôi không thể trách đội bóng về tinh thần thi đấu và sự quyết tâm của họ”.

