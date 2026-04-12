Tiền đạo ngôi sao của Inter tái phát chấn thương chỉ sau 1 trận

Lautaro Martinez, người chỉ vừa trở lại thi đấu vào Chủ nhật tuần trước sau 7 tuần vắng mặt, đã bị tái chấn thương cơ ở chân trái và không thể thi đấu cho Inter Milan thêm một thời gian nữa.

Sau khi bỏ lỡ 5 trận đấu của Inter và 2 trận giao hữu với đội tuyển Argentina, Martinez đã trở lại đội hình xuất phát vào Chủ nhật tuần trước, ghi 2 bàn thắng trong chiến thắng 5-2 của đội nhà trước Roma. Tuy nhiên, Inter hôm thứ Sáu thông báo anh lại bị căng cơ ở cùng một vị trí của chấn thương lần đầu vào ngày 18-2, trong trận lượt về vòng 16 UEFA Champions League gặp Bodo/Glimt.

Đội đầu bảng Serie A xác nhận rằng Martinez đã trải qua các cuộc kiểm tra y tế, cho thấy anh bị căng cơ nhẹ. “Tình trạng của Lautaro Martinez sẽ được đánh giá lại trong những ngày tới”, CLB cho biết thêm trong một tuyên bố. Tiền đạo 28 tuổi này dự kiến ​​sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất trong các trận đấu sắp tới với Como ở Serie A vào Chủ nhật này, cùng trận Cagliari và trận lượt về bán kết Coppa Italia gặp Como.

Chấn thương này đến vào thời điểm quan trọng đối với Martinez, người hiện đang theo đuổi danh hiệu Serie A thứ 3 cùng Inter trong khi vẫn duy trì thể lực sung mãn trước thềm World Cup 2026. Trước chuỗi chấn thương gần đây, cầu thủ ghi bàn hàng đầu Serie A mùa giải 2025-2026 đã có phong độ xuất sắc, ghi tổng cộng 20 bàn thắng và 4 pha kiến ​​tạo trong 36 trận đấu trên mọi đấu trường. Trong sự vắng mặt của anh, HLV Cristian Chivu của Inter đã luân phiên sử dụng Pio Esposito và Ange-Yoan Bonny để đá cặp với Marcus Thuram trên hàng công.

Inter lúc này khá an toàn ở ngôi đầu trước 7 vòng đấu cuối, tạo cách biệt 7 điểm so với Napoli và 9 điểm so với AC Milan. Trong khi đó, cuộc đua giành vị trí cuối cùng trong tốp 4 thì đang rất căng thẳng. Ra sân sớm vào thứ Sáu, Roma hồi sinh hy vọng dự Champions League sau khi Donyell Malen lập hat-trick trong thắng 3-0 trước Pisa, đội bóng đang đứng cuối bảng Serie A. Malen nâng tổng số bàn thắng của anh lên 10 bàn sau 12 lần ra sân ở Serie A kể từ khi gia nhập vào tháng 1.

Roma vươn lên ngang bằng 57 điểm so với vị trí thứ 5 của Juventus, đội sẽ làm khách trên sân của đội đang đứng thứ 7 Atalanta vào thứ Bảy. Como đứng thứ 4 với 58 điểm.

LINH SƠN