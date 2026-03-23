Inter tiếp tục sa sút với chuỗi 4 trận không thắng

Inter Milan đang gặp khó khăn khi bước vào kỳ nghỉ quốc tế với chuỗi 4 trận không thắng trên mọi đấu trường, trận hòa Fiorentina 1-1 hôm Chủ nhật khiến khoảng cách dẫn đầu Serie A của họ bị thu hẹp xuống còn 6 điểm trước 8 vòng đấu cuối.

Pio Esposito đã đưa Inter dẫn trước bằng một pha đánh đầu chưa đầy một phút sau khi trận đấu bắt đầu. Tuy nhiên, bàn thắng thứ 9 của tài năng 20 tuổi người Italy trong mùa giải đầu tiên khoác áo Inter đã không thể giúp đội nhà kết thúc mạch trận sa sút. Pha lập công cận thành của Cher Ndour ở phút 77 đã giúp Fiorentina giành được một điểm quý giá trong nỗ lực trụ hạng, và trực tiếp làm chậm bước tiến của Inter trên con đường giành chức vô địch Serie A lần thứ 21.

Đội bóng của HLV Cristian Chivu chỉ giành được 2 điểm trong 3 trận Serie A gần nhất và để cho các đối thủ cạnh tranh AC Milan và Napoli trở lại cuộc đua giành Scudetto. Inter hiện chỉ còn hơn 6 điểm so với đối thủ cùng thành phố - đội đã đánh bại Inter trong trận derby vào 2 tuần trước, và thắng Torino hôm thứ Bảy. Ngoài ra, nhà đương kim vô địch Napoli - đội đã thắng Cagliari hôm thứ Sáu và kéo dài chuỗi thắng thứ 4 liên tiếp của họ - đã thu hẹp cách biệt so với ngôi đầu xuống còn 7 điểm.

Trong khi đó, Como đang nắm chắc vị trí thứ 4 và suất dự Champions League cuối cùng của Serie A. Como đã giành chiến thắng đậm 5-0 trước Pisa đang đứng trước nguy cơ xuống hạng, qua đó có được chiến thắng thứ 5 liên tiếp. Những người ghi bàn cho đội chủ nhà là Assane Diao, Anastasios Douvikas, Martin Baturina, Nico Paz và Maximo Perrone. Trong đó bàn thắng thứ 11 của Douvikas trong mùa giải này đã giúp anh trở thành cầu thủ Como đầu tiên đạt được số bàn thắng nhiều như vậy ở giải đấu hàng đầu Italy kể từ khi Giuseppe Baldini ghi 13 bàn và Renato Cattaneo ghi 11 bàn vào mùa giải 1951-1952.

Chiến thắng này giúp đội bóng của HLV Cesc Fabregas, đội chỉ vừa trở lại Serie A vào năm 2024 lần đầu tiên sau hơn 2 thập kỷ, nới rộng khoảng cách lên 3 điểm so với đội đang đứng thứ 5 là Juventus - đội đã bị Sassuolo cầm hòa 1-1 vào thứ Bảy. Chiến thắng của Como đến chỉ 3 ngày sau khi một trong những chủ sở hữu của Como, tỷ phú người Indonesia, Michael Bambang Hartono qua đời ở tuổi 86. Hartono và người anh em của ông, Roberto Budi Hartono đã tiếp quản Como vào năm 2019 khi đội bóng còn đang thi đấu ở giải hạng 4 của Italy.

Ở các diễn biến khác. Roma chấm dứt chuỗi 5 trận không thắng, bao gồm cả thất bại trước Bologna ở Europa League hôm thứ Năm, khi đánh bại Lecce với tỷ số 1-0 trên sân nhà. Tân binh Robinio Vaz vào sân từ băng ghế dự bị và ghi bàn thắng đầu tiên của mình tại Serie A cho Roma - đội đang đứng thứ 6, nhưng có cùng 54 điểm với Juventus.

Ngoài ra Atalanta, đội đang đứng thứ 7, đã phục hồi sau thất bại trước Bayern Munich tại Champions League với chiến thắng 1-0 trước Hellas Verona nhờ bàn thắng của Davide Zappacosta trước giờ nghỉ. Tiền vệ Marten de Roon được vinh danh trước khi trận đấu bắt đầu khi anh có lần ra sân thứ 436, lập kỷ lục của Atalanta trên mọi đấu trường.

Kenneth Taylor, bản hợp đồng tháng 1 của Lazio, đã ghi 2 bàn thắng trong hiệp 2 làm nên chiến thắng 2-0 trên sân Bologna. Đây là chiến thắng thứ 3 liên tiếp của Lazio, giúp CLB thành Rome vượt qua đội chủ nhà để chiếm vị trí thứ 8. Taylor, tuyển thủ quốc gia Hà Lan, 23 tuổi, được CLB của HLV Maurizio Sarri mua từ Ajax với giá 17 triệu EUR.

PHI SƠN