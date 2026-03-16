AC Milan hụt hơi trong cuộc đua vô địch

AC Milan đã mất điểm trong cuộc đua giành chức vô địch Serie A sau trận thua 0-1 trước Lazio hôm Chủ nhật, khiến họ bị đội đầu bảng và là đối thủ cùng thành phố Inter Milan bỏ xa với khoảng cách 8 điểm.

Bàn thắng trong hiệp một của Gustav Isaksen là đủ để Lazio giành chiến thắng. Isaksen đã mở tỷ số ở phút 26 sau khi đón đường chuyền dài, vượt qua hậu vệ Pervis Estupinan trước khi dứt điểm gọn gàng đánh bại thủ môn Mike Maignan. Dù có cơ hội gỡ hòa, nhưng Milan phải tiếc nuối khi bàn thắng từ quả phạt góc của hậu vệ Zachary Athekame đã bị từ chối ở phút 75 vì lỗi chạm tay. Với thất bại này, đội bóng của HLV Massimiliano Allegri đã bỏ lỡ cơ hội rút ngắn khoảng cách với đối thủ cùng thành phố - đội bóng đã bị Atalanta cầm hòa trên sân nhà hôm thứ Bảy.

Cách biệt giữa họ hiện vẫn là 8 điểm trong khi mùa giải Serie A chỉ còn 9 vòng đấu nữa. HLV Allegri của Milan sau trận đấu bác bỏ những lời bàn tán sớm về chức vô địch, kêu gọi tập trung vào việc giành vé dự Champions League. “Mọi người đều nói về Scudetto sau khi Inter hòa, nhưng bạn phải thực tế”, Allegri nói. “Chúng tôi đang làm tốt mùa này và chúng tôi phải tập trung vào mục tiêu của mình là Champions League, nếu không chúng tôi có nguy cơ phá hỏng những gì mình đã xây dựng”.

Trong khi đó, Como tiếp tục thăng hoa để tham gia mạnh mẽ vào cuộc đua giành vé dự Champions League. Đội bóng kém danh của HLV Cesc Fabregas đã xuất sắc lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước Roma chỉ còn 10 người, qua đó vươn lên vị trí thứ 4. Trong khi Roma rơi xuống vị trí thứ 6, kém Como 3 điểm. Fabregas ca ngợi tinh thần thi đấu của đội nhưng cảnh báo không được tự mãn: “Tôi hài lòng với khát khao và tinh thần mà toàn đội đã thể hiện. Chúng tôi là một đội bóng trẻ và vẫn còn nhiều điều phải học hỏi. Chúng tôi không thể để mình tự mãn vì chiến thắng này”.

Mặc dù thiếu vắng những cầu thủ chủ chốt, Roma đã sớm dẫn trước nhờ quả phạt đền của Donyell Malen, sau khi Stephan El Shaarawy bị phạm lỗi. Cả 2 đội đều tạo ra những cơ hội sau giờ nghỉ và những sự thay đổi người của HLV Fabregas đã phát huy tác dụng khi Tasos Douvikas phá bẫy việt vị để gỡ hòa. Bước ngoặt đến ngay sau đó khi Wesley của Roma nhận thẻ vàng thứ 2 vì pha phạm lỗi với Assane Diao. Como đã tận dụng tối đa lợi thế hơn người và Diego Carlos ấn định chiến thắng ở phút 79, với bàn thắng đầu tiên mà anh ghi được tại Serie A.

Ở những trận đấu khác, cầu thủ dự bị Vitinha và Leo Ostigard ghi bàn trong chiến thắng 2-0 của Genoa trên sân của đội cuối bảng Verona, giúp đội bóng của Daniele De Rossi càng nới rộng khoảng cách với khu vực xuống hạng. Genoa đứng thứ 13 với 33 điểm sau 29 vòng đấu, hơn Cremonese (đứng thứ 18) đến 9 điểm.

Dù chỉ còn 10 người từ phút 37 sau khi Rafiu Durosinmi phạm lỗi với hậu vệ Yerry Mina, Pisa (đứng thứ 19) vẫn giành chiến thắng thứ 2 tại giải đấu mùa này. Antonio Caracciolo lập cú đúp giúp Pisa giành chiến thắng 3-1 trước Cagliari, đội cũng kết thúc trận đấu với 10 người sau khi Adam Obert bị truất quyền thi đấu ở cuối trận vì nhận thẻ vàng thứ 3.

Bologna thắng Sassuolo 1-0, khi Thijs Dallinga ghi bàn sớm trong trận đấu. Tuy nhiên, Bologna đã mất một số cầu thủ vì chấn thương trước trận lượt về vòng 1/8 Europa League gặp Roma vào thứ Năm, sau khi trận lượt đi kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Thủ môn Lukasz Skorupski bị chấn thương sau một pha tranh chấp trên không. Nikola Moro và Lorenzo De Silvestri cũng bị chấn thương vào Chủ nhật.

PHI SƠN