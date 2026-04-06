Cú đúp của Martinez giúp Inter đè bẹp Roma 5-2

Inter Milan đã tiến một bước dài đến chức vô địch Serie A bằng cách đánh bại Roma với tỷ số 5-2 vào Chủ nhật, chấm dứt giai đoạn sa sút cuối mùa giải và tạo khoảng cách an toàn 9 điểm trên bảng xếp hạng.

Cú đúp của Lautaro Martinez giúp Inter Milan đánh bại Roma 5-2 và trở lại cuộc đua vô địch Serie A.

Tiền đạo Lautaro Martinez đã trở lại sau chấn thương, và Inter Milan lại một lần nữa thể hiện phong độ của đội đầu bảng Serie A. Ngôi sao người Argentina ghi 2 bàn thắng trong trận đấu đầu tiên kể từ tháng 2, và Inter đã chấm dứt chuỗi 4 trận không thắng trên mọi đấu trường. Lautaro ghi bàn ở phút thứ 2 và phút 52 tại sân San Siro. Hakan Calhanoglu - người vừa giúp Thổ Nhĩ Kỳ giành vé dự World Cup - Marcus Thuram và Nicolo Barella cũng lập công cho Inter.

Gianluca Mancini, cùng với Barella là thành viên của đội tuyển Italy không giành được vé dự World Cup - đã ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Roma. Tuy nhiên khi Lorenzo Pellegrini ghi bàn thứ 2 cho Roma ở phút 70, đội của anh đã bị dẫn trước 4 bàn và bàn thắng chỉ còn mang tính chất an ủi. Thất bại nặng nề này cũng giáng thêm một đòn mạnh vào hy vọng dự Champions League của Roma. Đội bóng thủ đô hiện đứng thứ 6, kém 3 điểm so với vị trí thứ 4 của Como - đội chỉ làm khách trên sân của Udinese trong trận đấu sớm ngày thứ Hai. Roma hiện bằng điểm với đội đang xếp thứ 5 là Juventus, nhưng khoảng cách cũng có thể gia tăng khi đội bóng thành Turin tiếp đón Genoa vào thứ Hai.

Trong khi đó Inter, đội đã bị thu hẹp khoảng cách từ 10 xuống còn 6 điểm trước kỳ nghỉ quốc tế, hiện đã nới rộng khoảng cách với đối thủ cùng thành phố AC Milan lên 9 điểm, và với nhà đương kim vô địch Napoli lên 10 điểm. Họ giờ đang chờ xem kết quả từ việc Napoli sẽ tiếp đón Milan vào thứ Hai - nơi cả 2 đội đều muốn xem ai có thể ngăn cản Inter giành chức vô địch quốc gia lần thứ 21.

Ở các diễn biến khác. Bologna đã giành chiến thắng 2-1 trên sân khách trước Cremonese đang đứng trước nguy cơ xuống hạng, qua đó vươn lên vị trí thứ 8 và tạo đà tâm lý trước khi tiếp đón Aston Villa ở tứ kết Europa League vào thứ Năm. Joao Mario và Jonathan Rowe ghi bàn sớm cho Bologna, trước khi Federico Bonazzoli rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Cremonese bằng một quả phạt đền. Youssef Maleh của Cremonese và Lewis Ferguson của Bologna đều bị đuổi khỏi sân trong thời gian bù giờ.

Ngoài ra, Torino đã giành chiến thắng 1-0 trên sân khách trước đội cuối bảng Pisa với bàn thắng ở phút 80 của Che Adams.

LINH SƠN