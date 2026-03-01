Lukaku và cảm xúc sau khi chấm dứt cơn khát bàn thắng

Romelu Lukaku xúc động khi ghi bàn đầu tiên trong mùa giải khó khăn cả về sự nghiệp lẫn cuộc sống cá nhân.

Lukaku đã ghi bàn ấn định chiến thắng ở phút thứ 6 của thời gian bù giờ. Anh dường như đã rơi nước mắt khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên vài giây sau đó. Bàn thắng gần nhất của ngôi sao 32 tuổi người Bỉ là vào ngày 23-5, tiếp theo là vài tháng tồi tệ. Lukaku, người chỉ thi đấu 41 phút trong mùa giải này sau chấn thương rách cơ đùi trong giai đoạn tiền mùa giải, không lâu trước biến cố cha anh đột ngột qua đời vào tháng 9 ở tuổi 58.

Lukaku đã chỉ tay lên trời giữa những màn ăn mừng cuồng nhiệt của Napoli sau bàn thắng quyết định. “Về mặt cá nhân, bóng đá mang lại cho tôi rất nhiều điều. Nó đã cho tôi tất cả mọi thứ, nhưng việc mất cha như vậy khiến tôi đau lòng mỗi ngày”, Lukaku nói với DAZN trong khi cố gắng kìm nén nước mắt. “Nhưng đó là điều không thể tránh khỏi và tôi sẽ tiếp tục vì các con gái, vì em trai và vì Napoli, nơi đã cho tôi rất nhiều. Bởi vì trước khi đến Napoli, tôi đã như chết đi sống lại. Năm ngoái chúng tôi đã làm được điều tuyệt vời, năm nay có phần khó khăn hơn, nhưng chúng tôi phải hướng về phía trước và làm mọi thứ để kết thúc mùa giải ở vị trí cao nhất có thể trên bảng xếp hạng”.

Lukaku cũng đã bày tỏ lòng kính trọng đối với cha mình, ông Roger. “Cảm ơn cha đã dạy con mọi thứ con biết”, tuyển thủ Bỉ viết trên Instagram. “Con mãi mãi biết ơn và trân trọng cha. Cuộc sống sẽ không bao giờ như trước nữa. Cha đã bảo vệ và dẫn dắt con như không ai khác có thể làm được. Con sẽ không còn như xưa nữa. Nỗi đau và nước mắt đang tuôn rơi rất nhiều. Nhưng Chúa sẽ ban cho con sức mạnh để vực dậy bản thân”.

Chiến thắng hôm thứ Bảy là chiến thắng đầu tiên của Napoli sau 4 trận đấu trên mọi đấu trường. Nhà đương kim vô địch Serie A vẫn giữ vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng nhưng vẫn kém 14 điểm so với đội đầu bảng Inter Milan sau khi Nerazzurri đánh bại Genoa 2-0.

HUY KHÔI