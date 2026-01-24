Inter ngược dòng ngoạn mục để nới rộng khoảng cách dẫn đầu

Inter Milan ngược dòng sau khi thủng lưới 2 bàn thua sớm để đánh bại Pisa với tỷ số 6-2.

Một trong những kết quả gây sốc của mùa giải tưởng chừng như có thể xảy ra tại sân San Siro khi Inter bị dẫn trước 0-2 đến giữa hiệp một, trước một đội bóng chưa thắng trong 10 trận đấu tại Serie A. Tuy nhiên, 3 bàn thắng trong 7 phút trước giờ nghỉ giữa hiệp đã xoay chuyển cục diện trận đấu, và đưa Inter đến chiến thắng thứ 9 trong 10 trận đấu tại Serie A. Inter hiện hơn 6 điểm so với đối thủ cùng thành phố AC Milan, và hơn nhà đương kim vô địch Napoli đến 9 điểm. Chiến thắng sớm này đặc biệt có ý nghĩa với Inter khi 4 đội dẫn đầu chỉ đối đầu với nhau vào Chủ nhật. AC Milan làm khách trên sân của Roma (đội xếp thứ 4), và Juventus (đội xếp thứ 5) sẽ tiếp đón Napoli trên sân nhà.

Pisa vươn lên dẫn trước ở phút thứ 11 nhờ một khoảnh khắc lóe sáng của tiền đạo kỳ cựu Stefano Moreo. Đường chuyền của Yann Sommer không tốt và Moreo đã chớp thời cơ, tung cú sút từ khoảng cách 35 mét và đưa bóng qua đầu thủ môn. Stefano nhân đôi cách biệt cho Pisa ở phút 23 với một cú đánh đầu từ quả phạt góc. Nhưng Inter rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 từ chấm phạt đền 7 phút trước giờ nghỉ giải lao khi Piotr Zielinski thực hiện thành công, sau khi Matteo Tramoni để bóng chạm tay trong vòng cấm. Lautaro Martinez đánh đầu gỡ hòa 2 phút sau đó, và Francesco Pio Esposito ghi bàn thắng thứ 3 ở phút 45+2 bằng cú đánh đầu từ đường chuyền của Alessandro Bastoni.

Lautaro Martinez tiếp tục đóng vai trò quan trọng cho Inter Milan với bàn gỡ hòa.

Federico Dimarco nâng tỷ số lên 4-2 ở phút 82, Ange-Yoan Bonny ghi thêm bàn thắng thứ 5 cho chủ nhà bằng một pha solo đẹp mắt 4 phút sau đó, và Henrikh Mkhitaryan ấn định tỷ số cuối cùng với ở phút bù giờ. “Khi tôi vào sân, ý tưởng là ghi một bàn trước giờ nghỉ giải lao và sau đó hiệp 2 sẽ rất khó khăn cho Pisa”, Dimarco, người được tung vào sân ngay trước khi Zielinski ghi bàn, cho biết. “Nhưng chúng tôi đã ghi 3 bàn, chúng tôi đã phản ứng tốt. Đôi khi, khi bạn chơi nhiều trận, bạn có thể tiếp cận một trận đấu sai cách, nhưng điều quan trọng là phải lật ngược tình thế”.

Pisa đang đứng cuối bảng, chỉ giành được 4 điểm sau 10 trận đấu gần nhất. Thất bại nặng nề này đến sau khởi đầu như mơ trong trận đấu đầu tiên của đội bóng vùng Tuscany gặp Inter tại sân San Siro kể từ tháng 10-1990. 5.000 cổ động viên đội khách reo hò vui mừng khi Moreo chớp lấy cơ hội từ đường chuyền hỏng của Sommer để dứt điểm vào lưới trống ở phút thứ 11, trước khi tiền đạo người Italy nhân đôi cách biệt cho đội khách bằng một pha đánh đầu giữa hiệp một. Nhưng đội bóng của HLV Alberto Gilardino đã sụp đổ, và Pisa cuối cùng đã để thủng lưới số bàn thắng tương tự như hơn một phần tư thế kỷ trước trước khi Inter lập công.

PHI SƠN