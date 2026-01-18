Inter vẫn mạnh mẽ tiến đi, Napoli trả giá đắt cho chiến thắng

Inter Milan giành chiến thắng 1-0 trên sân Udinese để củng cố vị trí dẫn đầu Serie A.

Inter sẽ đón tiếp Arsenal tại Champions League vào thứ Ba. Arsenal đang dẫn đầu bảng xếp hạng sau khi thắng cả 6 trận. Inter, đội đã thua 2 trận gần đây, hiện đứng thứ 6. Với tính chất quan trọng đó, HLV Cristian Chivu một lần nữa xoay vòng đội hình vào thứ Bảy, với Pio Esposito đá cặp cùng Lautaro Martinez. Hai người này đã phối hợp ghi bàn mở tỷ số ở phút thứ 20, khi Esposito đánh gót chuyền bóng cho Lautaro, người đã khéo léo vượt qua hàng thủ đối phương trước khi dứt điểm vào góc dưới bên phải khung thành.

Federico Dimarco tưởng rằng mình đã nhân đôi cách biệt cho Inter ở phút 61 sau một pha kiến ​​tạo khác của Esposito, nhưng bàn thắng bị từ chối vì lỗi việt vị. Mặc dù vậy, chiến thắng tới thiểu này vẫn rất đáng giá khi giúp Inter nới rộng khoảng cách lên 6 điểm so với đội xếp thứ 2 là AC Milan, đội sẽ tiếp đón Lecce vào Chủ nhật.

Trong khi đó, Napoli đã chặn đứng được mạch sa sút 3 trận toàn hòa, khi đánh bại Sassuolo 1-0 để duy trì 6 điểm kém hơn so với ngôi đầu của Inter. Stanislav Lobotka ghi bàn thắng đầu tiên sau hơn 3 năm, ghi bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 7 sau khi thủ môn Arijanet Muric của Sassuolo chỉ có thể cản phá cú sút của Eljif Elmas. Tuy nhiên, chiến thắng này khiến nhà đương kim vô địch phải đánh đổi quá nhiều, khi Elmas và Amir Rrahmani phải rời sân vì chấn thương trong hiệp 2.

Napoli đã chặn đứng được mạch sa sút 3 trận toàn hòa khi đánh bại Sassuolo 1-0.

Chấn thương của Rrahmani có vẻ đáng lo ngại hơn vì dường như đó là vấn đề về cơ ở đùi trái, trong khi Elmas cảm thấy chóng mặt sau khi bị va đập vào đầu. Ngoài ra Matteo Politano dường như cũng gặp vấn đề về cơ bắp trong thời gian bù giờ nhưng vẫn phải ở lại sân, dù anh không di chuyển nhiều, vì Napoli khi đó đã sử dụng hết quyền thay người. Tất cả họ được cho khó ra sân vào giữa tuần khi Napoli trở lại Champions League, nơi họ cần chiến thắng tại Copenhagen vào thứ Ba để nuôi hy vọng giành quyền đi tiếp.

Thất bại bất ngờ nhất mang tên Juventus, đội đang đứng thứ 4, khi để thua Cagliari đang đối mặt với nguy cơ xuống hạng với tỷ số 0-1. Cagliari ghi bàn ở phút 65 bằng một pha phối hợp đá phạt bài bản. Thay vì tạt bóng vào vòng cấm, Gianluca Gaetano đã tạt bóng thấp cho Luca Mazzitelli dễ dàng volley vào góc dưới khung thành. Cagliari hiện hơn khu vực xuống hạng 8 điểm. Trong khi đây là bước chuẩn bị rất tệ với Juventus trước trận tiếp đón Benfica tại Champions League vào thứ Tư.

LINH SƠN