AC Milan cho thấy sẵn sàng thay đổi lịch sử cuộc đua vô địch

Inter Milan đã giành chức vô địch mùa đông một cách thuyết phục. Theo lịch sử, họ có 70% cơ hội vô địch Serie A. Trong 63 của 93 mùa giải Serie A trước đó, đội đứng đầu bảng xếp hạng ở giữa mùa giải đã giành được chức vô địch. Nhưng AC Milan có vẻ không chấp nhận thân phận kẻ về nhì.

Adrien Rabiot ghi cú đúp giúp Milan ngược dòng thắng 3-1 trên sân của Como.

Ra sân chơi trận đấu bù vào thứ Năm, AC Milan đã không để đối thủ cùng thành phố tạo ra khoảng cách quá lớn ở vị trí đầu bảng Serie A, khi lội ngược dòng giành chiến thắng 3-1 trên sân của Como đang có phong độ cao. Chiến thắng của Milan đã giúp Rossoneri thu hẹp khoảng cách xuống còn 3 điểm kém hơn. Trong khi đương kim vô địch Napoli đang chậm lại với 3 trận hòa liên tiếp, đã kém 6 điểm so với ngôi đầu, thì Milan đang cho thấy họ đang có sự ổn định và chất lượng cần thiết để bám đuổi Inter đến cùng.

Hai năm trước, Inter đứng đầu bảng xếp hạng ở giữa mùa giải và đã giành chức vô địch Serie A. Tuy nhiên, họ cũng là đội cuối cùng được xướng tên là nhà vô địch mùa đông mà lại để vuột mất chiếc cúp - vào năm 2022, khi ngôi vương thuộc về AC Milan.

Trở lại với trận đấu, mọi chuyện không khởi đầu suôn sẻ cho đội bóng của HLV Massimiliano Allegri. Como - đội đang đứng thứ 6 tại Serie A - đã có khởi đầu hoàn hảo khi Marc-Oliver Kempf đánh đầu từ quả phạt góc đưa đội chủ nhà dẫn trước ở phút thứ 10. Como chiếm ưu thế nhưng Milan đã gỡ hòa ngay trước giờ nghỉ giải lao khi được hưởng quả phạt đền, sau khi Adrien Rabiot bị Kempf phạm lỗi, và Christopher Nkunku là người đã dứt điểm thành công.

Milan thu hẹp khoảng cách với ngôi đầu của Inter xuống còn 3 điểm kém hơn.

Milan đã hoàn toàn lật ngược thế trận 10 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu. Rafael Leao khống chế đường chuyền ngang sân rồi ngoặt vào trong trước khi tâng bóng cho Rabiot khống chế bằng ngực và vô lê vào góc dưới bên phải khung thành. Và Rabiot ấn định chiến thắng ngay trước khi trận đấu kết thúc khi tiền vệ người Pháp tung cú sút mạnh mẽ, hiểm hóc vào góc gần khung thành.

Ở trận đá bù còn lại, Bologna đã chấm dứt chuỗi trận tồi tệ khi lội ngược dòng giành chiến thắng 3-2 trước Hellas Verona, một đội đang đứng trước nguy cơ xuống hạng, trong một trận đấu đầy những bàn thắng ngoạn mục. Bologna đã không thắng kể từ tháng 11 và khởi đầu không tốt khi để mất bóng trong vòng cấm đối phương, và Antoine Bernede đã băng lên gần hết chiều dài sân băng trước khi chuyền bóng cho Gift Orban dứt điểm ghi bàn. Riccardo Orsolini ghi bàn gỡ hòa bằng một cú sút phạt đẹp mắt, và 2 bàn thắng ấn tượng không kém của Jens Odgaard và Santiago Castro đã giúp Bologna dẫn trước 3-1 khi hiệp một kết thúc. Tiền vệ Remo Marco Freuler của Bologna vô tình đưa bóng vào lưới nhà sau một quả tạt ở phút 71.

Serie A tiếp tục vòng đấu thứ 21 vào cuối tuần này. Inter làm khách trên sân của Udinese vào thứ Bảy, ngay sau khi Napoli tiếp đón Sassuolo. Milan đón tiếp Lecce vào Chủ nhật. Napoli sau 3 trận hòa liên tiếp hy vọng thay đổi khi đối đầu với Sassuolo đang gặp khó khăn. Sassuolo chỉ có một chiến thắng trong 9 trận gần đây nhất và chiến thắng đó đã diễn ra hơn một tháng trước.

Juventus và Roma chỉ kém Napoli một điểm và bất kỳ sai sót nào nữa cũng có thể khiến họ vượt qua nhà đương kim vô địch. Juventus sẽ làm khách trên sân của Cagliari vào thứ Bảy, một ngày trước khi Roma thi đấu với Torino.

PHI SƠN