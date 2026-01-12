Cuộc đua Scudetto sẽ rất chật chội và căng thẳng

Trận hòa giữa Inter Milan và Napoli khiến cuộc đua vô địch Serie A ngày càng trở nên gay cấn. HLV Cristian Chivu của Inter tin rằng Scudetto mùa giải này sẽ là cuộc đua của 4 hoặc 5 đội, và sẽ là một cuộc chiến đến cùng.

Ra sân muộn nhất lượt trận ngày Chủ nhật, sau khi đội nhì bảng AC Milan bị Fiorentina vốn đang đứng trước nguy cơ xuống hạng cầm hòa 1-1, một chiến thắng cho Inter trên sân nhà có thể giúp Nerazzurri tạo nên cách biệt 5 điểm. Thay vào đó, Inter chỉ có thể hòa đội xếp thứ 3 là Napoli 1-1, khiến tốp đầu trở nên quá chật chội. Inter đang dẫn đầu với 43 điểm, xếp sau là Milan (40 điểm) và Napoli (39 điểm) - cả 3 đội này mới chơi 19 trận vì tham dự Siêu cúp Italy vào cuối năm). AS Roma, đội đã chơi 20 trận, hiện xếp thứ 4 với 39 điểm. Juventus xếp thứ 5 với 36 điểm, nhưng họ sẽ bắt kịp tốp 4 nếu đánh bại Cremonese trên sân nhà ở trận đấu muộn vào thứ Hai.

HLV Cristian Chivu - người chứng kiến Inter của mình 2 lần dẫn trước nhờ cú sút chéo góc của Federico Dimarco và quả phạt đền của Hakan Calhanoglu, nhưng cả đều bị Scott McTominay gỡ hòa 2-2 cho Napoli - đã đưa ra đánh giá về cuộc đua vô địch trên DAZN Italia: “Tôi vừa thấy 2 đội bóng mạnh đã làm mọi thứ để giành chiến thắng trong trận đấu. Tôi rất tiếc vì 2 lần dẫn trước mà không giành chiến thắng, nhưng không bao giờ dễ dàng khi bạn đối đầu với một đối thủ mạnh. Điều đáng tiếc là có lẽ chúng tôi đã không giữ được sự tỉnh táo để kết thúc trận đấu, nhưng Napoli xứng đáng được khen ngợi vì không bao giờ bỏ cuộc, tiếp tục chiến đấu đến cùng để hòa và thậm chí cố gắng giành chiến thắng”.

Chivu nói thêm: “Thật đáng tiếc, nhưng đây là 2 đội bóng tuyệt vời đã nâng tầm bóng đá hiện đại và Serie A. Napoli rõ ràng là đối thủ lớn của chúng tôi trong cuộc đua vô địch, nhưng không chỉ có hai đội. Mùa giải này sẽ là một trận chiến lớn đến cùng, tranh giành từng điểm một. Tôi nghĩ có 4 hoặc 5 đội đang cạnh tranh chức vô địch, tôi thậm chí không biết khoảng cách điểm số là bao nhiêu, chỉ biết rằng chúng tôi, Napoli, Bologna và Milan đều còn một trận chưa đấu. Tất cả chúng ta đều biết đây sẽ là một cuộc chiến đến cùng”.

Những trận đấu đã được dời lịch để nhường chỗ cho các trận tranh Siêu cúp Italy sẽ được diễn ra vào thứ Tư và thứ Năm tuần này.

LINH SƠN