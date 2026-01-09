AC Milan thoát hiểm nhờ quả phạt đền hỏng của Genoa

AC Milan bỏ lỡ cơ hội thu hẹp khoảng cách với ngôi đầu Serie A khi bị Genoa cầm hòa 1-1 ngay trên sân nhà.

HLV Massimiliano Allegri của Milan muốn tiếp tục gây áp lực lên Inter - đội đã thắng Parma 2-0 vào thứ Tư và tạo ra khoảng cách 4 điểm ở ngôi đầu - cũng như kỷ niệm trận đấu thứ 200 dẫn dắt Rossoneri qua 2 giai đoạn. Và Milan suýt chút nữa đã có khởi đầu hoàn hảo nhưng Matteo Gabbia đã đánh đầu chạm xà ngang từ quả tạt của Christian Pulisic. Thay vào đó, Genoa mới là đội vươn lên dẫn trước ở phút 28, khi Ruslan Malinovskyi thực hiện một đường chuyền tuyệt vời cho Lorenzo Colombo dứt điểm cận thành ghi bàn. Colombo, 23 tuổi, đang thi đấu theo dạng cho mượn từ Milan, không ăn mừng mà giơ tay lên như thể đang xin lỗi đội bóng chủ quản.

Pulisic tưởng rằng mình đã gỡ hòa ở phút 59 nhưng bàn thắng đã bị VAR từ chối vì cho rằng bóng chạm vào tay chứ không phải đầu của cầu thủ người Mỹ. Trận đấu tại San Siro càng vào những phút cuối càng thêm những diễn biến kịch tính. Đầu tiên, Rafael Leao đánh đầu ghi bàn từ quả phạt góc gỡ hoà 1-1 ở phút 90+2. Và chỉ vài khoảnh khắc sau đó, Genoa được hưởng quả phạt đền sau khi hậu vệ Davide Bartesaghi của Milan phạm lỗi với Mikael Ellertsson trong vòng cấm. Tuy nhiên, Nicolae Claudiu Stanciu đã sút quả phạt đền đó bay vọt xà ngang.

Kết quả hòa này giúp Milan có 39 điểm, vẫn đang xếp thứ 2 và hiện kém 3 điểm so với ngôi đầu Inter. Napoli có 38 điểm và Juventus có 36 điểm hoàn tất tốp 4 của Serie A. Trong khi đó, chuỗi trận không thắng của Genoa đã kéo dài đến 5 trận, khiến họ hiện chỉ còn hơn khu vực xuống hạng 3 điểm.

HLV Massimiliano Allegri không có kết quả tốt để kỷ niệm trận đấu thứ 200 dẫn dắt Rossoneri.

Phát biểu với DAZN sau trận đấu, HLV Allegri của Milan giải thích cách ông sẽ nhìn nhận kết quả cuối cùng sau một trận đấu hỗn loạn tại San Siro: “Trong bóng đá, bạn phải chấp nhận bất cứ kết quả nào. Chúng ta phải nhìn nhận những điểm tích cực từ trận đấu này. Họ đã rất giỏi trong việc vô hiệu hóa chúng ta. Chúng ta đã có những cơ hội thuận lợi dù hiệp một rất khó khăn, nhưng rồi lại để thủng lưới. Họ đã giảm cường độ thi đấu trong hiệp hai, và chúng ta đã tăng cường. Điều chúng ta cần cải thiện là sự kiên nhẫn khi đối đầu với những đội bóng chơi phòng ngự lùi sâu để không bị hở sườn trong những pha phản công, đó là lý do chúng ta suýt thua trận đấu này. Đây là một bài học về sự trưởng thành nếu chúng ta muốn đạt được mục tiêu của mình, đó là kết thúc trong tốp 4”.

Ở các diễn biến khác. Cầu thủ dự bị trẻ tuổi Yael Trepy đã ghi bàn thắng gỡ hòa tuyệt đẹp, giúp Cagliari lội ngược dòng từ thế bị dẫn trước 2 bàn để hòa 2-2 trên sân Cremonese. Trepy, 19 tuổi, người chỉ mới vào sân 4 phút trước đó, đã tung cú sút xa hiểm hóc vào góc trái khung thành ở phút 88. Trước đó, Dennis Johnsen và Jamie Vardy đã giúp Cremonese dẫn trước với khoảng cách an toàn trong hiệp một, trước khi Michel Adopo khơi lại hy vọng cho Cagliari với bàn thắng đầu hiệp 2.

PHI SƠN