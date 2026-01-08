Inter nới rộng khoảng cách dẫn đầu khi Napoli sảy chân

Inter Milan đã tạo nên khoảng cách 4 điểm ở ngôi đầu Serie A vào thứ Tư sau chiến thắng 2-0 trước Parma, trong khi đối thủ cạnh tranh Napoli chỉ giành được trận hòa 2-2 trên sân nhà trước đội đang chạy đua trụ hạng Verona.

Federico Dimarco ghi bàn mở tỷ số ngay trước giờ nghỉ giữa hiệp tại sân vận động Ennio Tardini trong điều kiện sương mù, trước khi Marcus Thuram ghi bàn thắng quyết định ở phút bù giờ, giúp Inter giành chiến thắng thứ 6 liên tiếp tại giải đấu và tạo khoảng cách an toàn với Napoli, đội đang đứng thứ 3. Nhưng khoảng cách dẫn đầu của Inter có thể bị thu hẹp xuống còn 1 điểm vào thứ Năm khi đối thủ cùng thành phố AC Milan, đội đang đứng thứ 3 và có cùng 38 điểm với Napoli, tiếp đón Genoa đang gặp khó khăn.

Inter lẽ ra đã có thể giành chiến thắng dễ dàng hơn khi Pio Esposito, người đá chính thay Thuram, đã sút trúng xà ngang ở phút 29, trong khi cựu cầu thủ Parma, Ange-Yoan Bonny có một bàn thắng muộn bị từ chối vì lỗi chạm tay. Nhưng chính Petar Sucic đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất của trận đấu ở giữa hiệp 2 khi anh sút bóng ra ngoài sau đường chuyền thuận lợi của Lautaro Martinez.

Cuối cùng thì điều đó cũng không quan trọng và Inter hiện đang có khoảng cách an toàn với Napoli, đội bóng đã phải lội ngược dòng từ 2 bàn thua ở hiệp một để giành được một trận hòa sít sao tại Naples. Giovanni Di Lorenzo đã ghi bàn gỡ hòa tuyệt đẹp ở phút thứ 88 để giành được một điểm, sau khi Scott McTominay đánh đầu ở đầu hiệp hai, khởi đầu cho cuộc lội ngược dòng. “Điều tích cực là chúng tôi đã gỡ hòa sau khi bị dẫn trước 2 bàn, nhưng đó không phải là kết quả đúng như mong muốn... chúng tôi muốn giành chiến thắng trận đấu đầu tiên của năm 2026 trước các cổ động viên nhà”, Di Lorenzo nói với DAZN. “Tôi hài lòng với bàn thắng của mình nhưng như vậy là chưa đủ”.

Ở các diễn biến khác. Atalanta tiếp tục sự hồi sinh dưới thời HLV Raffaele Palladino với chiến thắng 2-0 trên sân Bologna, trong đó Nikola Krstovic ghi cả 2 bàn thắng sau khi đá chính thay cho Gianluca Scamacca bị chấn thương. Atalanta vượt qua Bologna để leo lên vị trí thứ 7, dù vẫn kém 8 điểm so với Juventus - đội đang đứng thứ 4 vốn có suất cuối cùng dự Champions League. Trong khi Bologna tụt xuống vị trí thứ 8 sau khi không thắng trận nào kể từ cuối tháng 11, mặc dù họ còn một trận chưa đấu trong tay.

Fiorentina đã bị từ chối chiến thắng thứ 2 trong mùa giải bởi quả phạt đền ở phút bù giờ của Pedro, trong trận hòa 2-2 đầy kịch tính trên sân Lazio. Một điểm này chỉ giúp Fiorentina thu hẹp cách biệt còn 2 điểm kém hơn so với Genoa, đội đang đứng ngay phía trên khu vực xuống hạng.

