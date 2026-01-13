Juventus vào tốp 3 sau chiến thắng “5 sao” trước Cremonese

Juventus đã ghi trận thắng lớn nhất mùa giải khi hủy diệt Cremonese 5-0 vào thứ Hai, kết quả giúp họ vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Serie A. Nhưng HLV Luciano Spalletti vẫn đưa ra những đánh giá thận trọng về cơ hội cạnh tranh danh hiệu.

Juventus vươn lên dẫn trước ở phút 12 nhờ một bàn thắng may mắn - cú sút xa của Gleison Bremer chạm người đổi hướng khiến thủ môn Emil Audero đứng yên. Hai phút sau, Jonathan David nâng tỷ số lên 2-0 sau pha phản công sắc bén của Khephren Thuram. Sau đó HLV của Cremonese, Davide Nicola bị truất quyền chỉ đạo vì phản đối quyết định của VAR không cho đội mình hưởng quả phạt đền, và đội của ông càng trôi vào một đêm tồi tệ hơn. Kenan Yildiz ghi bàn thứ 3 từ chấm phạt đền trước giờ nghỉ giữa hiệp.

Weston McKennie cuộc Filippo Terracciano phản lưới nhà chỉ 2 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, trước khi tự mình ấn định tỷ số bằng một pha đánh đầu cận thành. Chiến thắng thứ 5 trong 6 trận đấu tại Serie A đã giúp gã khổng lồ thành Turin vươn lên bằng 39 điểm với Napoli và AS Roma, nhưng họ xếp cao hơn cả 2 đội nhờ hiệu số bàn thắng bại. Hiện Inter Milan đang dẫn đầu với 43 điểm, AC Milan xếp nhì bảng với 40 điểm. Nhưng trong tốp 5, Juventus và AS Roma đang chơi nhiều hơn 1 trận.

Juventus mạnh mẽ trở lại đường đua vô địch nhưng HLV Spalletti thì tin rằng đội của ông hiện chưa đạt đến đẳng cấp của 2 ứng viên hàng đầu Inter Milan và Napoli. “Tôi đã xem trận Inter-Napoli đêm qua, họ đã thể hiện trình độ bóng đá đỉnh cao, lối chơi cởi mở và tấn công, với bản lĩnh và ý tưởng rõ ràng, thể hiện đúng tầm nhìn của HLV”, Spalletti, người sẽ cùng Juventus đối đầu với Napoli của Antonio Conte vào cuối tuần này, đưa ra nhận định. “Tôi nghĩ chúng tôi cần phải cải thiện rất nhiều để đạt đến trình độ của họ, và chúng ta cần phải tiến những bước đó nhanh chóng. Tôi đã thấy sự nỗ lực tuyệt vời từ các cầu thủ, vì vậy tôi cảm thấy chúng ta có thể cải thiện được”.

HLV Luciano Spalletti giúp Juventus giành được 24 điểm kể từ khi nhậm chức vào tháng 11.

Kể từ khi Spalletti nhậm chức vào tháng 11, Juventus đã giành được 24 điểm tại Serie A với 7 chiến thắng - chỉ kém đội đầu bảng Inter với 25 điểm và 8 chiến thắng. Tuy nhiên, hợp đồng của cựu HLV đội tuyển Italy chỉ kéo dài đến ngày 30-6 và không có điều khoản tự động gia hạn ngay cả khi họ giành quyền tham dự Champions League. “Tôi đã nói rằng tôi là người duy nhất không cần hợp đồng ngay bây giờ. Chúng tôi đã nói chuyện về điều này ngay từ đầu với Giám đốc điều hành và rất rõ ràng, vì vậy tôi thực sự không quan tâm đến hợp đồng”, Spalletti trả lời. “Tôi chỉ muốn thấy những cầu thủ này mang lại cho tôi sự hứng thú mà tôi đã có được từ bóng đá... Đó là điều tạo nên sự khác biệt đối với tôi”.

Ở diễn biến còn lại. Genoa đã giành chiến thắng đầu tiên sau hơn một tháng với kết quả 3-0 trước Cagliari. Đây là chiến thắng đầu tiên của Genoa sau chuỗi 3 trận thua và 2 trận hòa đáng lo ngại, giúp họ vươn lên vị trí thứ 15 - hơn Cagliari về hiệu số bàn thắng bại. Cả 2 đội đều hơn khu vực xuống hạng 5 điểm.

