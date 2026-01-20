Khủng hoảng chấn thương của Napoli ngày càng trầm trọng

Tình hình chấn thương của Napoli đang ngày càng trầm trọng trước một tuần quan trọng đối với nhà đương kim vô địch Serie A ở cả trong nước lẫn châu Âu.

HLV Antonio Conte chịu thách thức lớn để cứu vãn cơ hội của Napoli ở trong nước lẫn châu Âu.

Tiền vệ cánh Matteo Politano và hậu vệ Amir Rrahmani là những cầu thủ mới nhất phải ngồi ngoài sân cỏ sau khi cả 2 bị chấn thương trong trận thắng 1-0 trước Sassuolo hôm thứ Bảy. “Politano bị căng cơ ở đùi phải”, Napoli cho biết hôm thứ Hai. “Rrahmani bị căng cơ mông trái. Cả 2 cầu thủ này đều đã bắt đầu chương trình phục hồi chức năng”. Những chấn thương mới nhất bổ sung vào danh sách dài các cầu thủ vắng mặt bao gồm Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne, Frank Anguissa, Billy Gilmour và Alex Meret.

Napoli không cho biết khi nào các cầu thủ dự kiến ​​trở lại nhưng gần như chắc chắn họ sẽ vắng mặt trong trận đấu Champions League vào thứ Ba tại Copenhagen, và trận đấu Serie A vào Chủ nhật gặp Juventus. Napoli chỉ hơn khu vực bị loại một điểm trên bảng xếp hạng Champions League, sau khi thua một nửa trong 6 trận đấu đã chơi. Đội bóng của HLV Antonio Conte đang đứng thứ 3 tại Serie A nhưng đã tụt xuống 6 điểm so với đội đầu bảng Inter Milan, sau khi hòa 3 trong 4 trận gần đây.

Niềm hy vọng chiến thắng của Napoli lúc này cũng giảm sút khi phong độ ghi bàn của Rasmus Hojlund, tiền đạo được mượn từ Man.United, đang chậm lại. Ngôi sao người Đan Mạch khởi đầu tốt tại Napoli, ghi được 9 bàn thắng trong 20 lần ra sân đầu tiên, nhưng anh chưa ghi bàn kể từ khi lập cú đúp vào lưới Cremonese ngày 28-12.

Mặc dù vậy, Giám đốc thể thao của Napoli, Giovanni Manna mới đây cho biết ông coi việc chuyển nhượng vĩnh viễn Hojlund từ Man.United là một thủ tục. “Chúng tôi đã làm mọi thứ có thể để ký hợp đồng với cậu ấy”, Manna nói với tờ báo Ý Corriere dello Sport. “Có nhiều CLB danh tiếng hơn quan tâm, nhưng ý chí của cậu ấy là rất quan trọng, và chúng tôi tự hào về điều đó. Có điều khoản mua đứt và nghĩa vụ mua đứt nếu chúng tôi giành quyền tham dự Champions League. Cầu thủ này coi mình là cầu thủ của Napoli, và chúng tôi cũng vậy. Điều này vô cùng quan trọng”.

Trong khi đó, HLV Conte cũng hài lòng về chân sút này và tin rằng anh sẽ phát triển mạnh mẽ nếu được sử dụng đúng cách. Trước khi trải qua thời gian khó khăn ở Man.United, Hojlund từng ghi 26 bàn thắng trong 95 lần ra sân cho Atalanta.

PHI SƠN