HLV Conte muốn Napoli “trút giận” trước chủ nhà Juventus

Nhà vô địch Italy, Napoli đang chao đảo trước trận đấu với đối thủ truyền kiếp Juventus vào Chủ nhật, sau khi thêm một kết quả thất vọng nữa ở Champions League khiến họ đứng trước nguy cơ bị loại khỏi đấu trường châu Âu.

Napoli sa sút của Antonio Conte phải làm khách trên sân đội đang đứng thứ 5 Juventus.

HLV Antonio Conte đã vô cùng tức giận sau khi Napoli chỉ có thể hòa 1-1 với Copenhagen chỉ còn 10 người vào thứ Ba, khiến họ đứng trước nguy cơ bị loại khỏi Champions League. Ông nói: “Tất cả chúng ta đều phải thừa nhận sai lầm, chẳng có gì để bàn luận nhiều, chúng ta chỉ cần tức giận - rất, rất tức giận - với chính mình. Có lẽ chúng ta đã không nhận thức được tầm quan trọng của những gì đang bị đe dọa. Cứ như thể chúng ta đang chạy đua xuống dốc và bằng cách nào đó chúng ta lại tự mình leo lên dốc vậy”.

Tại Serie A, giải đấu mà Napoli đang là đương kim vô địch, tình hình cũng khó khăn chẳng kém. Napoli có thể sẽ bắt đầu trận đấu Chủ nhật với khoảng cách 9 điểm kém hơn so với Inter Milan - đội bóng đang tìm cách vượt qua thất bại cay đắng 1-3 trước Arsenal ở Champions League bằng trận đấu dễ dàng hơn tiếp đón Pisa vào thứ Sáu. Đội bóng của Conte còn phải làm khách tại Juventus, đội bóng đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng, và trong những tuần gần đây, họ đã bắt đầu thể hiện đúng chất của một đội bóng của Luciano Spalletti đích thực. Và không giống như Napoli, Juventus đã giành được suất đá play-off Champions League bằng cách đánh bại Benfica vào giữa tuần.

Spalletti cũng ít gặp vấn đề chấn thương hơn so với Conte, người thường xuyên phải đối mặt với việc nhiều ngôi sao phải ngồi ngoài vì chấn thương. Trung vệ đá chính Amir Rimani và tiền vệ cánh Matteo Politano vừa gia nhập danh sách những cầu thủ chủ chốt phải nghỉ thi đấu dài hạn phia Napoli, vốn đã bao gồm Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne và Andre-Frank Anguissa. Ngoại trừ trận thua không đáng có trước Cagliari cuối tuần trước, Juventus đã chơi chắc chắn hơn ở hàng phòng ngự và tấn công sắc sảo hơn, với Kenan Yildiz tiếp tục phát triển dưới thời Spalletti.

Napoli của Conte đã đánh bại Juventus 2-1 trên sân nhà ở lượt đi cách đây 7 tuần.

Trận đấu tại Turin chứng kiến ​​cả 2 HLV đối đầu với đội bóng cũ của mình. Spalletti rời Napoli năm 2023 sau khi dẫn dắt đội bóng giành chức vô địch Serie A đầu tiên sau 33 năm, ông nói rằng cần một năm nghỉ ngơi. Tuy nhiên, chỉ 3 tháng sau, ông được bổ nhiệm làm HLV trưởng đội tuyển Italy sau khi Roberto Mancini bất ngờ từ chức. Spalletti bị sa thải khỏi vị trí huấn luyện viên đội tuyển Italy vào tháng 6 và Juventus đã thuê ông vào tháng 10 sau khi Bianconeri sa thải Igor Tudor vì khởi đầu mùa giải tệ hại.

Conte, một cựu tiền vệ lừng danh, đã thi đấu cho Juventus trong 13 năm trước khi đảm nhận vai trò HLV dẫn dắt đội bóng giành 3 chức vô địch liên tiếp từ năm 2011-2014. Napoli của Conte đã đánh bại Juventus 2-1 trên sân nhà ở lượt đi cách đây 7 tuần.

Chủ nhật cũng diễn ra một màn đại chiến khác khi đội đang xếp thứ 4 là AS Roma (42 điểm) tiếp đón AC Milan - đội đang đứng thứ 2 với 46 điểm). Một chiến thắng tại sân vận động Olimpico sẽ giúp đội bóng của Gian Piero Gasperini thu hẹp cách biệt chỉ còn kém Milan một điểm. Màn đối đầu này đáng chú ý hơn nhờ các nhân tố mới trên hàng tấn công. Donyell Malen có màn ra mắt như mơ cho Roma tuần trước, ghi bàn chỉ 2 ngày sau khi gia nhập theo dạng cho mượn từ Aston Villa. Trong khi tiền đạo tân binh của AC Milan, Niclas Fullkrug có cơ hội giành suất trong đội hình xuất phát sau khi ghi bàn thắng duy nhất trong chiến thắng của đội nhà trước Lecce, chỉ 3 phút sau khi được tung vào sân…

