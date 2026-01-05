Inter Milan "phục thù" Bologna để giữ vững ngôi đầu bảng

Inter Milan đã trở lại vị trí dẫn đầu Serie A sau chiến thắng 3-1 trước Bologna tại sân San Siro vào Chủ nhật. Trong khi Napoli cũng duy trì sự hiện diện trong 3 vị trí dẫn đầu khi thắng 2-0 trước đối thủ Lazio chỉ còn 9 người.

Lautaro Martinez đánh đầu ghi bàn sau khi kiến tạo bàn thắng mở tỷ số cho Inter Milan.

Gặp lại nhau không lâu sau khi bị Bologna loại ở bán kết Siêu cúp Italy tại Saudi Arabia, Inter đã có màn phục thù đầy thuyết phục trên sân nhà ở vòng đấu thứ 18 Serie A. Tiền đạo chủ chốt Lautaro Martinez đã tỏa sáng khi ghi một bàn thắng và kiến ​​tạo một bàn khác trong chiến thắng 3-1 của Inter. Ngôi sao người Argentina kiến ​​tạo bàn thắng mở tỷ số cho Piotr Zielinski, người tung cú sút chân trái từ ngoài vòng cấm ghi bàn ở phút 39, và đánh đầu tự mình ghi bàn thắng thứ 2 cho Inter ngay sau giờ nghỉ.

Marcus Thuram ghi thêm bàn thắng cho chủ nhà từ một quả phạt góc, trước khi Santiago Castro ghi bàn thắng danh dự muộn màng cho Bologna. Chiến thắng này đã giúp Inter có 39 điểm và trở lại ngôi đầu bảng, tạo khoảng cách 1 điểm so với đối thủ cùng thành phố AC Milan - đội bóng đã tạm thời nắm giữ vị trí dẫn đầu Serie A với chiến thắng 1-0 trước Cagliari vào thứ Sáu.

Trước đó, Napoli tiếp tục hành trình bảo vệ chức vô địch sau chiến thắng với tỷ số 2-0 trước chủ nhà Lazio, đội bóng có HLV 66 tuổi, Maurizio Sarri trở lại băng ghế chỉ đạo dù vừa trải qua phẫu thuật tim hôm thứ Hai. Đây là một trận đấu căng thẳng với 3 thẻ đỏ diễn ra trong vòng 7 phút ở thời điểm cuối trận khi sự nóng giận bùng phát trong cơn mưa tầm tã. Tiền đạo Tijjani Noslin của Lazio đã bị truất quyền thi đấu ở phút 81 sau khi nhận thẻ vàng thứ 2. Đến phút 87, hậu vệ Adam Marusic của Lazio và hậu vệ Pasquale Mazzocchi của Napoli đã bị đuổi khỏi sân sau một cuộc xô xát, leo thang thành ẩu đả với sự can thiệp của HLV Antonio Conte khi ông cố gắng tách 2 bên ra.

Napoli tiếp tục hành trình bảo vệ chức vô địch sau chiến thắng 2-0 trước chủ nhà Lazio.

Napoli đã kết thúc năm 2025 với phong độ ấn tượng bằng chiến thắng 2-0 trước Cremonese, ngay sau khi giành Siêu cúp Italy. Đoàn quân của Conte tiếp tục duy trì phong độ cao khi khởi đầu năm mới với chiến thắng thứ 5 trong 6 trận Serie A, qua đó giữ vững vị trí thứ 3 - kém AC Milan một điểm và kém 2 điểm so với Inter Milan - đối thủ mà họ phải đến làm khách vào cuối tuần tới. “Tôi phải chúc mừng đội bóng của mình, việc thi đấu với Lazio tại sân vận động Olympic theo cách này, với rất ít lỗi kỹ thuật, là một điều rất ấn tượng”, Conte hài lòng đánh giá.

Ở những nơi khác trong ngày Chủ nhật. Tiền đạo dự bị Moise Kean đã ghi bàn ở phút bù giờ giúp Fiorentina giành chiến thắng quý giá 1-0 trên sân nhà trước Cremonese, qua đó thoát khỏi vị trí cuối bảng khi hơn Pisa về hiệu số (có cùng 12 điểm). Nhưng La Viola, đội sẽ kỷ niệm 100 năm thành lập vào mùa giải tới, vẫn kém khu vực trụ hạng 3 điểm. Đội bóng cuối cùng trong nhóm rớt hạng là Verona, đội đứng thứ 3 từ dưới lên, sau khi để thua 0-3 ngay trên sân nhà trước Torino. Verona cũng đang có 12 điểm nhưng chơi ít hơn 1 trận so với Fiorentina và Pisa.

PHI SƠN