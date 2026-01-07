Juventus thăng hoa chính thức trở lại tốp 4

Juventus đã phục hồi sau trận hòa đáng xấu hổ trên sân nhà trước đội bóng yếu Lecce cuối tuần trước bằng chiến thắng 3-0 trên sân Sassuolo hôm thứ Ba, qua đó vượt qua AS Roma để chiếm giữ vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng khi Serie A kết thúc lượt đi.

Jonathan David đóng vai trò chủ chốt giúp Juventus thắng 3-0 trên sân Sassuolo.

Juventus phải cảm ơn bàn phản lưới nhà của hậu vệ Tarik Muharemovic để mở tỷ số ở phút 16. Sau đó tiền đạo người Canada, Jonathan David đã đóng vai trò chủ chốt trong chiến thắng với một bàn thắng và một pha kiến ​​tạo. David đã chuộc lỗi cho quả phạt đền hỏng ăn trong trận hòa 1-1 với Lecce hôm thứ Bảy bằng pha kiến ​​tạo cho Fabio Miretti ghi bàn thắng thứ 2 cho đội khách ở phút 62. Một phút sau, tiền đạo người Canada tự mình ghi bàn thắng thứ 3 sau khi tận dụng pha phá bóng thiếu chính xác của thủ môn Arijanet Muric bên phía Sassuolo.

Đội bóng của Luciano Spalletti giành chiến thắng thứ 4 trong 5 vòng đấu, hiện đứng thứ 4 với 36 điểm sau 19 trận, nhưng đã chơi nhiều hơn 2 trận so với 3 đội dẫn đầu - Inter Milan với 39 điểm, AC Milan với 38 điểm và nhà đương kim vô địch Napoli với 37 điểm. “Đây là một chiến thắng đến đúng lúc đối với tôi, nhưng điều quan trọng nhất là chúng tôi đã trở lại với mạch chiến thắng”, David khẳng định. Trong khi HLV Spalletti đánh giá về ngôi sao của mình: “David đã chơi một trận đấu rất hay - trận đấu của cậu ấy với Lecce đã rất tốt, cho đến khi thực hiện quả phạt đền hỏng, nhưng đối với chúng tôi, cậu ấy không cần phải chứng minh điều gì. Chúng tôi biết cậu ấy là một cầu thủ như thế nào”.

AS Roma chấp nhận vị trí thứ 5 dù giành chiến thắng 2-0 trên sân Lecce.

Chiến thắng có cách biệt lớn của Juventus đủ khiến AS Roma chấp nhận vị trí thứ 5, khi cùng có 36 điểm nhưng kém hơn về hiệu số. Bộ đôi tấn công Evan Ferguson và Artem Dovbyk đã ghi bàn cho Roma trong chiến thắng 2-0 trên sân Lecce - đây cũng là lần đầu tiên Roma giành chiến thắng trên sân khách kể từ ngày 23-11.

Nhưng cả Juventus và Roma cũng phải cảnh giác với Como, đội đã dễ dàng đánh bại Pisa đang gặp khó khăn với tỷ số 3-0, qua đó tạo nên mạch 3 chiến thắng liên tiếp tại giải đấu. Maximo Perrone đã đưa đội bóng phía bắc dẫn trước ở phút 68, Anastasios Douvikas ghi thêm 2 bàn nữa ở phút 76 và một quả phạt đền muộn ở phút 96. Como trở lại giải đấu hàng đầu Italy vào năm 2024, sau 21 năm vắng bóng, nhưng đang tiến bộ vững chắc dưới quyền HLV Cesc Fabregas. Thậm chí, với 33 điểm có được và còn 1 trận chưa đấu trong tay, Como đang nhắm đến một suất dự Champions League. “Tôi không bao giờ xem bảng xếp hạng, mặc dù một thành viên trong ban huấn luyện của tôi đã bảo tôi xem chúng hôm nay sau chiến thắng. Tôi không quan tâm đến chúng”, Fabregas khẳng định.

Đội bóng mới lên hạng Pisa, chỉ thắng 1 trong 19 trận đấu, vẫn đứng cuối bảng với 12 điểm, bằng điểm với Fiorentina và Verona.

PHI SƠN