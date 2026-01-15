Inter nới rộng cách biệt lên 6 điểm, Napoli bắt đầu loạng choạng

Inter Milan đã vươn lên dẫn đầu Serie A với khoảng cách 6 điểm sau khi đánh bại Lecce 1-0 trong trận đấu bù vào thứ Tư, trong khi Napoli tiếp tục chậm lại kể từ sau khi thắng danh hiệu Siêu cúp Italy khi bị cầm hòa không bàn thắng bởi Parma.

Cầu thủ dự bị Pio Esposito ghi bàn thắng duy nhất trong một trận đấu căng thẳng ở phút 78 tại sân San Siro, tiền đạo người Italy đã chớp thời cơ sau khi cú sút mạnh mẽ của Lautaro Martinez bị Wladimiro Falcone cản phá. Esposito, 20 tuổi, khẳng định anh là niềm hy vọng của Inter và cả đội tuyển Italy - với 3 bàn thắng trong 5 trận đấu đầu tiên kể từ khi ra mắt đội tuyển quốc gia vào tháng 9.

Inter, đội đã hòa một trận đấu hấp dẫn với Napoli vào cuối tuần, đã thắng 7 trong 8 trận đấu gần nhất tại Serie A. Màn tăng tốc ấn tượng này giúp họ tạo nên cách biệt so với 2 đội xếp sau là AC Milan và nhà đương kim vô địch Napoli - đội vừa bất ngờ hòa 0-0 với Parma Tuy nhiên, AC Milan có thể thu hẹp khoảng cách xuống còn 3 điểm sau khi hoàn thành chuyến làm khách ngắn đến sân của Como vào thứ Năm.

Trở lại với một buổi tối đầy thất vọng đối với Napoli khi họ bị đội bóng yếu Parma cầm hòa 0-0 trên sân nhà vào thứ Tư, là trận hòa thứ 3 liên tiếp khiến nhà đương kim vô địch càng tụt xa hơn trong cuộc đua bảo vệ danh hiệu. Napoli trước đó đã hòa 2-2 trong 2 trận gần đây nhất, bao gồm cả trận đấu quyết định chức vô địch hôm Chủ nhật với Inter Milan - khiến họ bị Roma và Juventus gần bắt kịp ở vị trí thứ 3.

Dù HLV Antonio Conte bắt đầu án cấm chỉ đạo 2 trận vào thứ Tư, Napoli tưởng chừng đã sớm dẫn trước Parma nhưng bàn thắng của Scott McTominay đã bị từ chối sau khi VAR xác định đồng đội Pasquale Mazzocchi đã việt vị trong pha phối hợp trước đó. Thủ môn Filippo Rinaldi của Parma có trận ra mắt đội một, và anh đã thực hiện một pha cứu thua xuất sắc ở phút 27 khi cản phá cú đánh đầu mạnh mẽ của Alessandro Buongiorno ở cự ly gần. Vẫn là Rinaldi sau đó cùng hàng phòng ngự kiên cường của Parma chống đỡ những đợt tấn công dữ dội của Napoli. Thủ thành 23 tuổi này hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Một trong số ít điểm sáng cho Napoli là sự xuất hiện của David Neres trong vai trò cầu thủ dự bị ở hiệp 2 sau khi anh vắng mặt trong vài trận đấu gần đây vì chấn thương mắt cá chân. Tuy nhiên, cầu thủ người Brazil rõ ràng chưa hoàn toàn sung sức và đã được thay ra ngay trước khi trận đấu kết thúc. “Chúng tôi hơi thiếu may mắn. Chúng tôi đã cố gắng tạo ra cơ hội nhưng Parma đã phòng ngự tốt”, trợ lý Cristian Stellini nói thay cho HLV Conte khi họp báo sau trận. “Một số cầu thủ của chúng tôi đã phải nghỉ thi đấu dài hạn và chúng tôi không biết khi nào họ sẽ trở lại”.

