Chưa có quyết định thay đổi địa điểm đăng cai trận Finalissima

Trận Finalissima giữa Argentina và Tây Ban Nha vào ngày 27-3 tại Doha (Qatar) đang được cân nhắc thay đổi địa điểm.

Trận đấu giữa nhà vô địch châu Âu (UEFA) và nhà vô địch Copa America (CONMEBOL) dự kiến ​​diễn ra tại sân vận động Lusail - nơi đội tuyển Argentina của Lionel Messi đã nâng cao chức vô địch World Cup năm 2022. Nhưng vào Chủ nhật vừa qua, Liên đoàn bóng đá Qatar đã hoãn tất cả các giải đấu và trận đấu cho đến khi có thông báo mới, trong bối cảnh căng thẳng toàn cầu sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran.

“UEFA đang theo dõi và đánh giá cẩn thận tất cả các diễn biến của tình hình, phối hợp với CONMEBOL và Ủy ban tổ chức địa phương”, cơ quan quản lý bóng đá châu Âu cho biết với hãng thông tấn AP hôm thứ Hai. Trong khi CONMEBOL và FIFA vẫn chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào về những gì có thể xảy ra với trận đấu, hoặc khả năng thay đổi địa điểm, cũng như Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha và Argentina.

Tuy nhiên, mới đây HLV đội tuyển Tây Ban Nha, Luis de La Fuente tin rằng việc thay đổi địa điểm thi đấu sẽ là quyết định tốt nhất. “Theo tôi hiểu, giải pháp là tìm một địa điểm khác, nếu có thể, trong thời gian các trận đấu không thể diễn ra ở đó”, ông nói với RNE Deportes. “Tôi nghĩ đó là hướng mà các cuộc đàm phán đang tiến tới. Mọi người đang làm việc về vấn đề này ở tất cả các cấp độ. Chúng ta biết rằng các cuộc đàm phán đang diễn ra. Ưu tiên hàng đầu, rõ ràng là đối với xã hội, là ngăn chặn xung đột, nhưng một khi nó đã leo thang, và chúng ta không biết nó sẽ kéo dài bao lâu…”.

Trận Finalissima này đang được mong chờ khi sẽ là lần đầu tiên ngôi sao trẻ của Barcelona, ​​Lamine Yamal đối đầu một huyền thoại của sân Camp Nou là Messi - người đang khoác áo Inter Miami CF (Mỹ). Argentina cũng dự kiến ​​sẽ đá giao hữu với Qatar vào ngày 31-3.

PHI SƠN