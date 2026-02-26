Ronaldo gây chú ý với màn ăn mừng kiểu úp rổ mới

Cristiano Ronaldo đã ghi bàn trong chiến thắng áp đảo 5-0 của Al Nassr trước Al Najma SC, siêu sao 41 tuổi thậm chí còn khiến người hâm mộ bất ngờ với màn ăn mừng bàn thắng hoàn toàn mới của mình.

Ronaldo mở tỷ số ở phút thứ 7 từ chấm phạt đền. Bình tĩnh và tự tin như mọi khi, anh cảm nhận được thủ môn đã đoán sai hướng và dễ dàng giúp đội nhà sớm dẫn trước. Nhưng thay vì màn ăn mừng “Siuuu” nổi tiếng của mình, Ronaldo đã thực hiện một động tác úp rổ kiểu bóng rổ. Động tác mới này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, và người hâm mộ rất thích thú với từng khoảnh khắc của nó.

Một số người hâm mộ tin rằng màn ăn mừng đó không phải là ngẫu nhiên. Hiện đang có quan điểm ngày càng phổ biến trên mạng xã hội cho rằng Ronaldo đang phản ứng hài hước trước những phát ngôn gần đây của Ruben Neves về việc các cầu thủ “chơi bóng rổ” ở Saudi Pro League, ám chỉ đến những pha chạm tay mà anh cho rằng đã bị trọng tài bỏ qua.

Đây là trận đấu 3 liên tiếp Ronaldo ghi bàn kể từ khi trở lại sau quyết định tẩy chay đội bóng - anh đã vắng mặt trong các trận đấu với Al Ittihad và Al Riyadh hồi đầu tháng này để bày tỏ phản đối do thiếu sự hỗ trợ tài chính cho CLB trong kỳ chuyển nhượng vừa qua. Bàn thắng này nâng tổng số bàn thắng chính thức trong sự nghiệp của anh lên 965, chỉ còn thiếu 35 bàn nữa để đạt mốc 1.000 bàn thắng lịch sử. Ronaldo hiện có 20 bàn thắng trong 21 trận đấu ở Saudi Pro League mùa này và vẫn đang bám sát cuộc đua giành Chiếc giày vàng. Ivan Toney vẫn dẫn đầu danh sách ghi bàn, nhưng Ronaldo chỉ kém 3 bàn.

Chiến thắng thứ 19 đã giúp Al Nassr giữ vững vị trí đầu bảng Saudi Pro League với 58 điểm sau 23 trận. Họ hơn 2 điểm so với Al Ahli và 3 điểm so với Al Hilal, khiến cuộc đua giành danh hiệu trở nên rất gay cấn. Với 11 trận đấu còn lại, Al Nassr tin rằng đây cuối cùng có thể là mùa giải của họ. Nhưng vẫn còn nhiều khúc ngoặt phía trước cho đến khi chiến dịch này kết thúc.

HUY KHÔI